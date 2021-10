Les fans mettent en garde Tottenham contre leur étoile de 20 millions de livres sterling

Photo de Visionhaus/.

En ce qui concerne les gardiens de but de Premier League, Emi Martinez peut être le package complet.

Doté de réflexes félins, d’une distribution parfaite et de la capacité de contrôler sa surface de réparation avec puissance et présence, l’international argentin d’Aston Villa a certainement fait paraître Arsenal un peu idiot depuis son arrivée dans les Midlands dans le cadre d’un contrat de 20 millions de livres sterling il y a 13 mois. .

En fait, il a été si impressionnant que, selon The Independent, un retour dans le nord de Londres pourrait être envisagé.

Le prochain manager de Man United pourrait être horrible.

BridTV

6208

Le prochain manager de Man United pourrait être horrible.

889308

889308

centre

13872

Selon les rumeurs, Tottenham Hotspur aurait identifié Martinez comme le successeur idéal de leur vétéran de bientôt 35 ans, Hugo Lloris.

Le rapport ajoute que les Spurs étudient également quelques options de sauvegarde potentielles, notamment Alex Meret de Naples et l’étoile montante de la Real Sociedad, Alex Remiro.

Et cela semble plutôt sensé, étant donné qu’attirer Martinez loin de Villa Park semble quelque chose d’impossible, surtout avec trois années supplémentaires restantes sur son contrat bordeaux et bleu.

Après tout, ce n’est pas une équipe d’Aston Villa qui a besoin d’argent.

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

Financés par les propriétaires milliardaires Wes Edens et Nassef Sawiris, les géants de Midland ne seront certainement pas obligés de vendre l’un de leurs actifs précieux, en particulier à un rival direct de la Premier League.

Il y a un argument à faire valoir que, si Jack Grealish n’avait pas de clause de libération dans son contrat, la signature du record de Manchester City serait toujours en train de se pavaner devant le Holte End, semaine après semaine.

Les Spurs – et leur célèbre président scrupuleux Daniel Levy – seraient-ils prêts à débourser le genre d’argent nécessaire pour tordre le bras de Villa ?

La croyance, dans les arrondissements de Birmingham, est que la réponse à cette question particulière est un « non » catégorique.

Photo de PAUL ELLIS/. via .

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

150 millions plus Romero et fils et nous considérerons

– Darius (@callmestubz) 29 octobre 2021