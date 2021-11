Deux sujets brûlants dans cette vidéo. Au début, comprenez l’insolence inacceptable de la WBC dans ce combat tout aussi attrayant entre Haney et ‘JoJo’ Diaz.

Dès la minute 7h33, on vous montre les réactions des fans pour et contre le Pitbull Cruz et on vous explique pourquoi Isaac Cruz fera économiser de l’argent à Gervonta Davis et Floyd Mayweather, ainsi que les graves conséquences qu’il risque dans un combat qui semble aussi rentable comme il est précipité.