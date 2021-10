Les fans montrent un soutien limité pour les qualifications de sprint dans l’enquête F1 · .

Le nouveau format de sprint de la Formule 1 n’a largement pas réussi à gagner le soutien des fans selon une enquête commandée par la série.

Mais le sport a l’intention d’aller de l’avant avec des plans pour organiser plus de tours de sprint l’année prochaine.

Plus de 167 000 fans ont répondu au Global F1 Fan Survey, dont les détails ont été publiés aujourd’hui, montrant qu’une petite majorité de 6,7% ont convenu que « l’introduction de la course de sprint a amélioré le spectacle ».

Les idées les plus populaires comprenaient l’ajout d’une course pour les troisièmes pilotes (qui avait 7,7% de soutien) et la réintroduction du ravitaillement pendant les courses (9,3%). D’autres suggestions encore plus populaires étaient l’autorisation de plusieurs fournisseurs de pneus (38,5 %), ce que les fans plus âgés ont particulièrement soutenu, et « Laissez les conducteurs libres de courir sans intervention, sauf en cas de conduite dangereuse » (39,5 %).

« Les courses de sprint sont considérées comme ayant légèrement amélioré le spectacle de la F1 », a noté le rapport officiel sur l’enquête.

Plus tôt ce mois-ci, Stefano Domenicali, PDG de F1, a déclaré que « la grande majorité des commentaires que nous recevons sont totalement positifs » sur les qualifications pour le sprint.

S’exprimant aujourd’hui, Domenicali a déclaré qu’il était satisfait de la réponse que le format avait reçue, qui, selon lui, est beaucoup plus populaire parmi les nouveaux fans que les fans existants.

« Le nombre est très, très encourageant car il faut considérer que nous voyons pour ce que nous recevons comme chiffre le sentiment mitigé d’avoir un fan plus traditionnel, moins heureux du changement, alors que les nouveaux fans sont vraiment heureux de voir que les choses bougent d’une manière différente », a déclaré Domenicali.

Des épreuves de qualification pour le sprint sont testées à chaque course cette année. Domenicali a souligné qu’ils ne seront pas introduits pour chaque week-end de course, ce à quoi s’oppose une majorité de 43% de ceux qui ont répondu. « Nous ne pensons même pas à aller avec d’autres Grands Prix dans un format différent », a-t-il déclaré.

Domenicali a indiqué qu’une augmentation à six événements de sprint est prévue pour la saison 2022 de F1, comme . l’a signalé précédemment. Le format peut être modifié, mais Domenicali a indiqué qu’il n’impliquerait pas de grille inversée, ce à quoi s’est opposé une majorité de 51,5%.

« Nous pensons que nous pouvons créer un nombre très fixe qui sera, je pense, six [sprint events] dans le [near] avenir avec ce format », a-t-il déclaré. « Avec des évolutions que nous réfléchissons, avec les équipes, afin d’améliorer la qualité de l’offre.

« Mais comme vous pouvez le voir, et c’est quelque chose qui est courant avec ce que nous ne voulons pas faire, c’est la grille inversée, qui dans cette recherche n’a clairement pas reçu un grand appétit. Mais nous savons que cela ne fait pas partie de la discussion que nous avons. »

Malgré l’accueil mitigé du format jusqu’à présent, Domenicali espère que la F1 pourra trouver un équilibre qui plaira aux nouveaux et anciens fans du sport.

« Je pense que c’est encourageant et la tendance est confirmée par ce genre de mix : Les fans avides ou traditionnels versus les nouveaux fans. Et c’est pourquoi c’est vraiment le bon endroit où nous devons trouver le bon compromis.

