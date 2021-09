Les fans ne devraient pas paniquer à propos du QB CJ Stroud après un match

Le numéro 4 de l’Ohio State a remporté son match d’ouverture de la saison contre le Minnesota avec une victoire de 45-31 dans un match qui semblait un peu plus serré que le score final. Mais certains fans des Buckeyes étaient prêts à abandonner le quart-arrière CJ Stroud à la fin de la première mi-temps lorsque l’Ohio State était à la traîne, 14-10.

Parce que pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, les Buckeyes n’ont pas encore de quart-arrière partant cohérent, fiable et aguerri. Mais il n’y a aucune raison pour que les fans paniquent à ce sujet – pour le moment.

Stroud n’est pas Justin Fields. Il n’est pas Dwayne Haskins ou JT Barrett ou tout autre passeur dominant Buckeye de mémoire récente, et ce n’est pas grave.

Il s’agit d’un étudiant de première année en chemise rouge de 19 ans qui a fait son premier départ jeudi soir pour une équipe régulière des éliminatoires de football universitaire sur la route devant une foule tapageuse de Gophers contre un adversaire des Big Ten qui était clairement prêt à jouer.

Les attentes pour Ohio State et Stroud sont énormes, mais faisons une pause à ce quart-arrière adolescent après un seul match. Son expérience universitaire avant cela était, en tant que véritable étudiant de première année la saison dernière, de jouer dans un match et de ne pas tenter une passe, mais toujours de réaliser une course de 48 verges contre Michigan State.

Initialement contre le Minnesota, Stroud avait l’air un peu nerveux et c’est compréhensible, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés en jeu. Et cela s’est montré, en particulier en première mi-temps lorsqu’il a lancé sa première interception de la saison et a réussi 8 en 14 pour 58 verges. Pas une bonne première mi-temps, et cela s’est aggravé lorsque les Gophers ont finalement marqué l’interception de Stroud pour prendre la tête.

PICKED OFF@GopherFootball le propose et remet à CJ Stroud sa première interception de la saison pic.twitter.com/HfNexikRyo – FOX College Football (@CFBONFOX) 3 septembre 2021

“Je lui ai parlé avant d’entrer dans ce match que quoi qu’il arrive, nous allons continuer à pousser et continuer à le lancer”, a déclaré l’entraîneur de l’Ohio State Ryan Day à FOX Sports après le match. «Et il en a raté quelques-uns au début, mais nous avons continué à travailler dessus. Et quand vous êtes un quarterback de première année – vous n’avez jamais lancé de laissez-passer universitaire auparavant – vous devez vous mettre dans un rythme. Il l’a fait, et je pense que les gars plus âgés l’ont vraiment aidé dans l’attaque – la ligne offensive, évidemment, les gars sur le périmètre.

Stroud a semblé se calmer un peu en seconde période et se sentir plus à l’aise avec les puissants récepteurs de l’Ohio State tout en s’appuyant sur le talentueux jeu de course. Le passeur de première année a terminé son premier départ en carrière avec une fiche de 13 pour 22 pour 294 verges, quatre touchés et un choix.

Ce qui nous amène à la prochaine raison pour laquelle les fans de l’Ohio State ne devraient pas paniquer pour le moment. Mis à part la jeunesse, les nerfs et la pression du premier match de Stroud, il a de solides récepteurs avec lesquels travailler, en particulier le senior Chris Olave, qui est l’un des meilleurs du pays et a rappelé au monde du football universitaire celui contre le Minnesota.

Olave est rapide et difficile à battre, et il a pu s’ouvrir contre les Gophers avec une relative facilité tout en entrant dans la zone des buts à deux reprises sur des passes de Stroud. Il a terminé avec quatre attrapés pour 117 verges, dont ce touché de 61 verges.

CHRIS OLAVE POUR 61 YARDS 🔋@OhioStateFB en ajoute un autre avec moins de 5 minutes à jouer pic.twitter.com/NEFe76cfGQ – FOX College Football (@CFBONFOX) 3 septembre 2021

De plus, les Buckeyes ont également le receveur junior Garrett Wilson et le demi offensif TreVeyon Henderson, qui ont tous deux marqué d’énormes touchés de plus de 50 verges sur les passes de Stroud en seconde période.

🎯 @CJ7STROUD avec une BEAUTÉ à @OhioStateFB @OhioStateFB repasse devant ! pic.twitter.com/mZZDS9ig5H – FOX College Football (@CFBONFOX) 3 septembre 2021

⚡️ @TreVeyonH4 À LA MAISON Il frappe les jets pour étendre l’avance de @OhioStateFB pic.twitter.com/k6vz6XIM2I – FOX College Football (@CFBONFOX) 3 septembre 2021

Et puis il y a le solide groupe de porteurs de ballon de l’Ohio State, comme Henderson, le junior Master Teague III et la recrue Miyan Williams, qui a mené le match avec 125 verges et un touché.

C’était tout simplement trop facile pour Miyan Williams de @OhioStateFB 😤 pic.twitter.com/zhlHFs15O9 – FOX College Football (@CFBONFOX) 3 septembre 2021

Donc, encore une fois, tout cela pour dire que les fans de l’Ohio State n’ont pas besoin de paniquer à propos de Stroud ou de la saison après un seul match. C’est un quart-arrière adolescent de première année dont le premier départ était loin d’être un match de cupcake à la télévision nationale.

Lui et les Buckeyes en obtiendront une autre dose contre le n ° 11 de l’Oregon le week-end prochain, mais au moins ce match se déroulera devant une foule amicale à domicile à Columbus.

Si Stroud a du mal à traverser les matchs de septembre contre les Ducks, Tulsa et Akron, alors peut-être que les fans peuvent commencer à s’inquiéter un peu alors que les Buckeyes reviennent au Big Ten. Mais avec autant de talent autour de lui, il semble probable que lui, Day et toute l’offensive puissent trouver un moyen de le faire fonctionner.

Comme l’a dit mon collègue Evan Thorpe : « Il a trop d’armes pour échouer.

