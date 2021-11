« Les fans ne nous font jamais défaut et ils ne nous feront jamais défaut »

23/11/2021 à 22:11 CET

Résurrection de Koke, capitaine de l’Atlético de Madrid, a exprimé ce mardi que les fans « n’échouent jamais » l’équipe « et ne les échoueront jamais », Il a préconisé de ne penser qu’à son match de ce mercredi contre Milan en Ligue des champions sans regarder Liverpool-Porto et a exclu qu’il y ait plus de pression qu’à d’autres occasions, car il a « une confiance absolue » que si l’équipe fait « un excellent travail » remportera la victoire.

« Nous devons penser à nous. Nous avons une finale demain et nous devons juste penser que nous devons gagner », a expliqué le milieu de terrain, qui a exprimé « l’enthousiasme et l’envie » de son équipe pour le match de ce mercredi au stade Wanda Metropolitano. . et qui remarquait : « Avec les clés que le coach (Diego Simeone) et le staff technique vont nous donner, partez avec cette idée à mort pour gagner la partie« .

Devant, l’Atlético aura Milan et aux attaquants Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud, bien qu’un seul d’entre eux soit attendu comme partant. « Nous allons nous soucier de notre travail. Ce sont deux joueurs avec beaucoup d’expérience, une assurance très importante pour le groupe et nous avons nos clés pour défendre que l’un, l’autre ou les deux jouent », a-t-il déclaré.