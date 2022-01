Les fans ne peuvent pas en avoir assez de la nouvelle chanson d’ouverture d’Attaque sur Titan de SiM

L’Attaque des Titans La saison 4, partie 2, présente une nouvelle chanson thème d’ouverture du groupe japonais SiM et les fans ne peuvent pas en avoir assez de « The Rumbling » !

L’Attaque des Titans devrait enfin faire son retour colossal aujourd’hui avec la première de la saison 4, partie 2, la dernière diffusion télévisée de la série animée emblématique.

Alors que tous les fans sont évidemment impatients de voir Eren et Reiner s’affronter à nouveau dans l’épisode 76 « Jugement », beaucoup sont tout aussi excités par les nouvelles chansons à thème.

Ici, nous décomposons tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle chanson d’ouverture de l’Attaque des Titans saison 4, partie 2 !

Les fans adorent Attack on Titan, la nouvelle chanson d’ouverture de la saison 4, partie 2…



La nouvelle chanson thème d’ouverture de l’Attaque des Titans saison 4 partie 2 s’appelle « The Rumbling » et est interprétée par le groupe de metal alternatif japonais « SiM ».

« The Rumbling » n’a malheureusement pas encore été officiellement publié pour le streaming en ligne sur Spotify et YouTube, mais devrait être lancé publiquement après la conclusion de l’épisode 76 plus tard dans la soirée.

Cependant, les utilisateurs peuvent déjà écouter la nouvelle chanson d’ouverture après la chanson partagée en ligne par divers comptes de fans, y compris la page wiki Attack on Titan, que vous pouvez consulter ci-dessous.

« SiM » signifierait Silence iz Mine, le groupe s’étant formé en 2004 en tant qu’acteur à trois – plusieurs membres sont partis et ont été remplacés. Le groupe a signé avec Sony Music en 2006, mais est maintenant sous le label Universal Music Japan depuis 2013.

Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que SiM fait partie de la bande originale officielle d’une série animée. Le groupe a interprété les thèmes d’ouverture de l’anime Rage of Bahamut, « Existence » en 2014 et « Let It End » en 2017.

Un nouveau thème de fin a-t-il également été révélé?

Oui, la chanson thème de fin d’Attaque des Titans saison 4 partie 2 a été partagée il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux.

Il y avait eu des spéculations en ligne selon lesquelles Link Horizon, le groupe qui a interprété la chanson emblématique « Guren No Yumiya » de la première saison, pourrait revenir pour le nouvel ED.

Cependant, le 9 janvier, quelques heures seulement avant la première de l’épisode 76, le nouveau thème de fin a finalement été partagé sur les réseaux sociaux.

La chanson de fin s’appelle « Akuma no Ko » et est interprétée par Ai Higuchi, voir ci-dessous.

Quelle est la meilleure chanson de L’Attaque des Titans ?

Alors que le contenu d’une série ou d’un film d’anime particulier est la clé du succès, un facteur plutôt sous-estimé dans la façon dont un titre devient mémorable peut être la bande originale.

Heureusement, l’industrie de l’anime a produit ces derniers temps certaines des chansons à thème les plus mémorables et les plus reconnaissables; du thème de Giorno (JoJo) à Black Catcher (Black Clover) Lost in Paradise (Jujutsu Kaisen), la liste s’allonge encore et encore.

Cependant, Attack on Titan a présenté d’innombrables chansons fantastiques, y compris le « Guren no Yumiya » susmentionné. Selon GameRant, voici les six meilleures chansons d’ouverture de l’anime à succès :

» Jiyuu no Tsubasa » de la saison 1 partie 2 » Shinzou Wo Sasageyo » de la saison 2 » Shoukei To Shikabane No Michi » de la saison 4 partie 2 » Red Swan » de la saison 3 partie 1 » Guren no Yumiya » de la saison 1 partie 1 » Ma guerre » de la saison 4, partie 1

