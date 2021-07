Les fans ont accordé le retour de Monza avec une capacité de 50%

in

Les organisateurs du Grand Prix d’Italie prévoient d’organiser la course de cette année à Monza avec une foule de 50% de capacité.

Le week-end de course est prévu du 10 au 12 septembre en tant que dernière étape d’un triplé européen qui débutera la seconde moitié de la saison, après les Grands Prix de Belgique et des Pays-Bas.

Il s’agira également de la deuxième expérimentation du format de qualification sprint, initialement testé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

L’année dernière, une course dramatique à Monza, qui figurait parmi les moments forts de la campagne 2020, s’est déroulée à huis clos alors que Pierre Gasly a gagné pour l’équipe italienne AlphaTauri, repoussant de justesse Carlos Sainz dans la McLaren.

Mais maintenant, les billets sont en vente pour l’édition 2021 aux fans qui ont un « laissez-passer vert » COVID, une preuve d’un test négatif pour le coronavirus dans les 48 heures suivant leur arrivée sur le site ou qui se sont remis du virus dans les 180 jours précédant le premier test positif.

Le « pass vert » couvre également ceux qui ont été doublement vaccinés contre le COVID-19 pendant au moins 14 jours.

Monza n’est pas seulement ouverte aux spectateurs nationaux, mais également à ceux de l’extérieur de l’Italie qui sont actuellement autorisés à entrer dans le pays en vertu des règles gouvernementales.

Une déclaration dans la section billetterie du site Web du circuit de Monza a déclaré: “Les fans ont toujours été, depuis le début, un élément essentiel du Grand Prix d’Italie et grâce à leur chaleur et leur enthousiasme, ils ont poussé les pilotes hors des tribunes, les faisant héros d’exploits légendaires.

Tifosi, siete pronti a tornare nel Tempio della Velocità?🤩 Inizia oggi la vendita dei biglietti per il Formula 1 Heineken Gran Premio d’Italia 2021!🏎💨 Clicca sul link e scopri come acquistarli ➡️ https://t.co/4KLE2Lhnsa 🚥#ItalianGP pic.twitter.com/fXUUA7gez6 – Autodromo Nazionale Monza (@Autodromo_Monza) 29 juillet 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Le circuit fêtera son centenaire en 2022 et est un pilier du calendrier du championnat du monde de Formule 1 depuis 1950, année de naissance du sport.

Les deux derniers renouvellements du Grand Prix d’Italie donneront aux tifosi l’espoir de pouvoir célébrer une autre journée mémorable pour leur Ferrari bien-aimée, bien que pour des raisons différentes.

En 2020, Sainz, qui a désormais rejoint la Scuderia, a montré son aptitude pour le circuit en qualifiant sa McLaren à la troisième place sur la grille derrière le duo Mercedes et a défié Gasly pour la victoire à la fin.

L’année précédente, Ferrari s’était imposé au Théâtre de la Vitesse pour la première fois depuis 2010 lorsque Charles Leclerc avait franchi le drapeau à damier avec moins d’une seconde d’avance sur Valtteri Bottas.

Douze mois plus tard, lors d’une mauvaise passe pour son équipe, le pilote monégasque s’est écrasé sur la Parabolica, faisant sortir des drapeaux rouges qui ont transformé le cours de la course et mis fin aux espoirs de succès facile de Lewis Hamilton puisqu’il a été pénalisé pour être entré illégalement dans la voie des stands. .