Les fans ont adoré Eric Cantona et maintenant l’attaquant légendaire raconte l’histoire de son bien-aimé Man United avec l’aide de David Beckham, Ole Gunnar Solskjaer et d’autres stars.

Si Eric Cantona avait besoin de Manchester United, alors le club avait certainement besoin de lui.

Maverick, légende et artiste ne sont que trois mots utilisés pour décrire l’attaquant légendaire qui a illuminé Old Trafford lorsque Sir Alex Ferguson a ramené «Centraide».

Cantona est l’une des figures les plus charismatiques du football anglais de tous les temps

Quelle est votre demande? Eh bien, l’homme principal a décidé de vous le dire, offrant une nouvelle perspective de cette phrase dans un film qu’il a co-écrit et narré.

Centraide retrace l’essor de United depuis ses modestes débuts au début du 20e siècle jusqu’à sa place de puissance mondiale, qui n’a pas été sans tragédie et sans chagrin, ainsi qu’une gloire sans égal.

Cantona semble être l’homme parfait pour raconter l’histoire ayant été vitale pour le succès de United au début des années 90. Les fans étaient restés 26 ans sans titre de champion jusqu’à ce qu’il se présente.

Co-écrit et mettant en vedette Cantona, The United Way raconte l’histoire de Manchester United avec des idées uniques de ceux qui sont impliqués dans le célèbre club

Beckham, Ole Gunnar Solskjaer et bien d’autres détaillent ce que le club signifie pour les habitants de Manchester et comment ils ont été incités à un tel succès

«Je suis né pour jouer à Manchester United. Tous les yeux sont rivés sur moi », dit-il dans la bande-annonce.

Arrivé de son rival Leeds en 1992 pour 1,2 million de livres sterling, il est crédité de la renaissance de ce géant endormi alors que ses objectifs ont contribué à remettre le trophée inaugural de la Premier League.

Non seulement la présence de Cantona a influencé les choses sur le terrain, mais elle a eu un grand effet sur les joueurs émergeant du célèbre système de jeunesse United. Ils voulaient tous impressionner le Français et leurs compétences et attributs ont été perfectionnés sous l’œil attentif de l’attaquant talismanique sur le terrain d’entraînement.

United a payé 1,2 million de livres sterling pour l’attaquant de Leeds Cantona et n’a jamais regardé en arrière

Les fans de United ne pouvaient s’empêcher de tomber amoureux de lui alors qu’il les menait à quatre titres de Premier League

Et dans Centraide, David Beckham et Ryan Giggs – deux de ses diplômés les plus célèbres – parlent avec éloge de ce que le club signifie pour eux et pour les habitants de Manchester.

Cela fait maintenant 25 ans que United est devenu le premier club à remporter le double de la ligue et de la coupe à deux reprises, sans stars établies comme Paul Ince (vendu à l’Inter), Steve Bruce (à Birmingham), Mark Hughes (à Chelsea) et Andrei. Kanchelskis (à Everton).

Au lieu de cela, la FA Cup a été remportée avec Phil et Gary Neville, Paul Scholes, Beckham, Giggs et Nicky Butt, tandis que le but gagnant – battre les Spice Boys de Liverpool – a été marqué par Cantona.

Cantona a transformé les sceptiques en croyants et le club n’a pas remporté le titre une seule fois au cours des quatre campagnes suivantes après son adhésion.

«Ce vestiaire pouvait gérer un personnage et Eric était définitivement un personnage», se souvient Gary Palllister, tandis que Giggs ajoutait que les joueurs avaient une ‘arrogance’ à leur sujet qu’ils pouvaient gagner des matchs.

Et ils l’ont fait.

Maintenant, «King Eric» avec d’anciens coéquipiers et d’autres légendes vous expliquent comment cela a été réalisé.

Produit par Matthew Lorenzo (Bobby) et réalisé par Mat Hodgson (The Four Year Plan), Centraide révèle “ l’âme d’un club de football, d’une ville, d’un peuple ” avec ceux qui ont contribué à faire de Manchester une capitale culturelle pionnière et pionnière grâce en grande partie à sa scène musicale légendaire et à son équipe de football de poids lourd.

Centraide est disponible sur Blu-ray, DVD et téléchargeable à partir du 10 mai. Il sera lancé sur Sky Documentaries et NOW le 24 mai