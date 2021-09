Les fans ont attendu longtemps pour revoir Cristiano Ronaldo dans un kit Man United et Old Trafford était en train de basculer pour la seconde venue alors qu’il continuait là où il s’était arrêté.

Jamais « This is the One » n’a été plus approprié à Old Trafford.

Alors que les joueurs de Manchester United sortaient du tunnel sur le terrain, le classique des Stone Roses semblait jouer uniquement pour Cristiano Ronaldo.

.

Old Trafford était emballé pour voir leur star faire ses débuts pour la deuxième fois

.

La journée a commencé tôt et les commerçants avaient préparé leur marchandise Ronaldo pour les fans qui sont arrivés tôt à Old Trafford

Cela allait toujours être à propos de lui, jouant pour le club pour la première fois en 12 ans.

La foule est devenue folle alors qu’il sortait pour son échauffement et il a applaudi ceux qui sont entrés tôt.

‘Viva Ronaldo’ a été chanté fort et c’était parfois assourdissant, avec Adrian Durham criant aux auditeurs de talkSPORT alors qu’il diffusait l’atmosphère avant le coup d’envoi sur GameDay Live.

Sir Alex Ferguson était là, et Declan Donnelly – le Dec de Ant et Dec – pour le billet le plus chaud de la ville et quelqu’un a même apporté un carton découpé de l’homme principal – nous ne sommes pas sûrs non plus.

Même Avram Glazer, qui n’est en aucun cas populaire dans cette partie du monde, s’est également présenté.

C’était le spectacle de Ronaldo et il a livré pour le plus grand plaisir de tout le monde là-bas.

.

Comment ils sont entrés dans ça, personne ne le sait, mais peut-être qu’ils ne croyaient pas vraiment qu’ils verraient la vraie chose ?

.

L’emblématique n°7 était de retour et la foule l’a lapé

.

C’est ce qu’ils sont venus voir

Cela lui a pris 45 minutes, mais ils ont adoré ça.

Le bruit était incroyable et la maman du joueur était même réduite aux larmes en voyant son fils continuer à briller.

Les rugissements sont devenus encore plus forts lorsqu’il a célébré avec le saut habituel dans le coin avec ses bras à ses côtés. “Siuuuuu”, a hurlé le compte Twitter officiel de Man United, les fans emboîtant bientôt le pas.

Et si vous aviez vécu sous un rocher pour une raison quelconque et n’étiez pas sûr du numéro qu’il portait, les 70 000+ pourraient vous le dire.

.

Ceux qui portaient le numéro 7 ont réclamé une photo de l’homme principal alors qu’il arrivait dans l’entraîneur de l’équipe

.

Les rues autour du stade étaient bondées alors que l’équipe se frayait un chemin à l’intérieur

.

Et l’attraction vedette a été chaleureusement accueillie lors de l’échauffement et a reconnu son public adoré

“Je suis tellement content pour lui, pour l’équipe et les supporters”, a déclaré Solskjaer par la suite.

“Vous avez senti l’atmosphère autour du club depuis que Cristiano a signé et aujourd’hui aurait facilement pu être un anti-climax.

“Mais il est à nouveau livré.”

Ronaldo a maintenant 120 buts pour United dans toutes les compétitions et Solskjaer a déclaré que l’atmosphère à Old Trafford ressemblait au bon vieux temps.

“Cristiano est un homme et un joueur spécial pour nous”, le qualifiant de buteur impitoyable.

Il avait 5/1 pour remporter le Soulier d’Or avant ses débuts et ces chances auront été encore plus réduites.

Comme l’a dit Marcus Rashford: “Comme s’il n’était jamais parti.”

Il y a certainement une bonne ambiance au club en ce moment

.

Le joueur et les fans espèrent que les retrouvailles pourront ramener les bons moments

