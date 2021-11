Les fans ont créé un Ocarina of Time jouable – Space World ’97 Experience

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’histoire de Nintendo est pleine de moments qui ont pris un statut quasi mythologique, allant d’histoires de développement de jeux et de matériel à diverses démos et versions qui sont soit rares, soit perdues depuis longtemps. Un tel exemple est une démo pour La Légende de Zelda : Ocarina of Time qui est apparu à Space World ’97 au Japon, une construction unique qui présentait des éléments et des scénarios différents du jeu final. Si vous ne le savez pas, Space World était une exposition annuelle organisée par Nintendo au Japon pour présenter des jeux et du matériel, de 1989 à 2001.

Un groupe de développeurs et de moddeurs enthousiastes a maintenant recréé, aussi fidèlement que possible, cette démo Space World OoT de 1997. Il existe deux sources principales du code et des informations qui ont informé le développement – des parties de la ROM Space World qui ont été trouvées sur un cartouche de développement de F-Zéro X, puis du désormais tristement célèbre « gigaleak ». Une grande partie des textures et du contenu proviennent de la source de la cartouche de développement, tandis que le gigaleak a contribué à « une quantité importante d’informations et d’actifs qui ont été utilisés dans ce projet ».

Bien que le gigaleak puisse être un sujet un peu délicat, ce projet a généré beaucoup de buzz dans la communauté rétro et modding au cours des dernières 24 heures. Comme vous vous en doutez, ce n’est pas « 100 % précis » par rapport à la démo originale de Space World, car les développeurs ont dû reconstituer certains éléments, mais cela donne néanmoins un aperçu différent de la façon dont les versions antérieures d’OoT ont été présentées au public.

Ce projet vise à être une représentation essentiellement précise de la démo Nintendo Spaceworld 1997 de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Étant donné que ce projet vise à restaurer une expérience qui était à l’origine une démo, il ne peut pas être complété du début à la fin comme le jeu final. Au lieu de cela, trois « visites » de gameplay présentées dans la démo originale de Spaceworld 1997 sont disponibles au choix, chacune présentant différentes saveurs uniques de gameplay.

Regarder la vidéo, même sans se plonger dans le monde des ROM et des téléchargements de mods, donne une sensation amusante de l’ère N64 et des formes variées de pré-version de ses jeux les plus célèbres.