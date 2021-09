Les fans ont écrasé la NFL après que les tirs au but aient continué de ruiner les matchs

in

La No Fun League ruine le football avec ces sanctions provocatrices pic.twitter.com/JaLuq6MVgR – gifdsports (@gifdsports) 19 septembre 2021

Après que DJ Reed des Seahawks ait fait un jeu difficile pour briser une passe destinée à AJ Brown, Reed s’est levé et s’est penché vers Brown pour célébrer. C’était un gros match au quatrième quart, et Reed avait toutes les raisons de le célébrer – et cela n’aurait absolument pas dû être une raillerie.

La pénalité de 15 verges aurait pu changer le jeu pour Seattle, mais les Titans renverraient le ballon sur les essais au 29. Pourtant, les fans en avaient assez vu. Ils ne voulaient pas attendre un autre penalty pour changer la donne.

Cette règle doit changer – pratiquement tous les fans de la NFL sont d’accord.