Les fans ont écrasé l’arbitre, la NFL pour un appel de raillerie boiteux contre Colts RB

in

La semaine dernière, nous avons découvert que la NFL voulait réduire le nombre de joueurs qui s’amusent et peut-être même se moquent de leurs adversaires après de gros jeux et les arbitres ont été invités à être plus agressifs en lançant des drapeaux pour se moquer.

Les joueurs peuvent être condamnés à une amende et même suspendus pour avoir raillé un adversaire et si un joueur reçoit deux appels de raillerie dans un match, il sera exclu du jeu.

Eh bien, dimanche, nous avons vu ces choses stupides devenir une réalité lorsque le porteur de ballon de la quatrième corde des Colts, Benny LeMay, a été signalé pour être excité après avoir transporté un tas de défenseurs à 10 mètres.

Regarde ça:

C’est un exemple des railleries que la ligue ne veut pas voir dans les matchs. Cela vient de se passer dans le jeu #Panthers–#Colts.pic.twitter.com/Tu70GjBxwU – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 15 août 2021

Je veux dire, allez. Il a à peine dit quelque chose au défenseur avant de se retourner et de retourner le ballon à l’arbitre. N’êtes-vous plus autorisé à montrer des émotions, surtout dans un jeu aussi intense et dangereux ?

C’est juste un appel vraiment stupide de l’arbitre et il y en aura beaucoup plus cette année, ce qui va être un gros problème.

Twitter a eu des réactions :