Les fans ont écrasé Urban Meyer lors de ses débuts dans la NFL avec les Jaguars

Les Jaguars de Jacksonville ont fait l’objet d’un examen minutieux cette intersaison lorsqu’ils ont embauché l’entraîneur universitaire de longue date Urban Meyer comme entraîneur-chef de l’équipe pour cette saison. Meyer a été éloigné de trois ans de son séjour à l’Ohio State, n’avait aucune expérience d’entraîneur-chef dans la NFL et un passé très controversé.

Mais il est populaire en Floride, les Jaguars sont désespérés et il a commencé avec le choix n ° 1 Trevor Lawrence au poste de quart-arrière. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Beaucoup… il s’avère.

Les Jaguars ont ouvert leur saison 2021 dimanche contre les Texans – une autre équipe devrait être en bas de la ligue. Aussi mauvais que soient probablement les Texans, les Jaguars avaient l’air bien pires. Jacksonville n’a converti que trois fois au troisième essai. Ils ont botté six fois. Lawrence a lancé trois choix. Et James Robinson – qui a couru pour 1 070 verges au cours de sa saison recrue – était pratiquement invisible avec cinq tentatives de rush. C’était une vilaine défaite 37-21 (et seulement aussi près grâce à un touché dans les dernières secondes).

Pas étonnant que les fans de la NFL aient rôti Meyer après ses débuts horribles.

Urban Meyer est en baisse de 14 à Houston et s’appuie sur Carlos Hyde. James Robinson n’a aucune touche. Je méprise Meyer. – Brad Evans (@NoisyHuevos) 12 septembre 2021

Envoyez Urban Meyer à Bishop Sycamore smh 😤😤😤 https://t.co/hXOueAwPqy – Stimulus Check Papi (@TrillMcGraw) 12 septembre 2021

En ces temps difficiles en tant que pays, au moins nous sommes tous d’accord pour dire qu’il est hilarant et inspirant de voir Urban Meyer être embarrassé en public – Brendan Quinn (@BFQuinn) 12 septembre 2021

Urban Meyer appelle Randy Edsall en ce moment pour voir s’il peut emprunter son papier à en-tête spécial retraite de la semaine 1 – Jessica Smetana (@jessica_smetana) 12 septembre 2021

Urban Meyer à USC à la Nick Saban des Dolphins semble probable – Tate Frazier (@tatefrazier) 12 septembre 2021

Urban Meyer sera là d’ici la semaine 8 pic.twitter.com/Yoz5btqQdi – Hayden Winks (@HaydenWinks) 12 septembre 2021

Cela ne devient pas beaucoup plus facile pour les Jaguars non plus avec les matchs à domicile contre Denver et l’Arizona à venir.