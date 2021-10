Les fans ont eu beaucoup de blagues après le blocage du coup de pied de Chris Blewitt

Plus tôt cette semaine, l’équipe de football de Washington a pris la décision de libérer le botteur vétéran Dustin Hopkins et de le remplacer par un botteur non testé nommé Chris Blewitt.

Oui, son nom de famille sonne exactement comme il est orthographié.

Le déménagement à Blewitt était fou car il n’avait jamais tenté de FG dans la NFL avant le match de dimanche et la dernière fois qu’il a joué était de retour en 2016, alors qu’il était à l’université à Pitt.

Alors comment ça se passe pour Washington et son nouveau kicker ? Pas génial. Blewitt a couru sur Lambeau Field au deuxième quart pour tenter un coup de pied court contre les Packers dimanche et il a été bloqué.

Le FG est BLOQUÉ !💥#WASvsGB | #GoPackGo FOX pic.twitter.com/9IkjX8adcZ – Packers de Green Bay (@packers) 24 octobre 2021

Je suis sûr que Blewitt a déjà entendu toutes les blagues et qu’il mérite tout le respect pour atteindre le niveau de la NFL.

Mais oui, Twitter avait des blagues :

Peu m’importe quel type de CV avait un kicker. Tirez, il pourrait être un clone de Justin Tucker. Si son nom de famille est Blewitt, je ne le signerai pas. Non, pas moyen, pas comment !! Washington, tu savais mieux. En fait, non, vous ne le faites pas ! – Ryan Clark (@Realrclark25) 24 octobre 2021

En toute honnêteté, le courage mental de se rendre dans la NFL en tant que botteur avec le nom de famille Blewitt est incroyablement impressionnant. – Aaron Br🎃nsteter (@aaronbronsteter) 24 octobre 2021

Scott Hanson essayant de ne pas faire une blague Blewitt, très saine. « vous le pensez tous à la maison » – Kellie Rowe (@kellierowe) 24 octobre 2021

Donc vous dites que la WFT a un kicker nommé Blewitt et que c’était sa première tentative de FG de la journée ? Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. ??

pic.twitter.com/zeUjsVRTlk – OddsChecker (@OddsCheckerUS) 24 octobre 2021