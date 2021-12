Les fans ont facilement transformé la saison 2 en émission n ° 1 sur Netflix

En réponse à la question insupportable de savoir si Netflix aurait un jour son propre Game of Thrones, et laquelle de ses séries originales pourrait justifier une telle désignation, je pense que nous avons une réponse définitive. Dans la mesure, bien sûr, que c’est une question même intéressante pour commencer. À ce stade, cependant, la réponse est claire : vous devrez faire un clin d’œil à The Witcher, la série fantastique basée sur la franchise de livres de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski du même nom.

La deuxième saison de l’adaptation Netflix de sa série de livres, avec Henry Cavill, vient de faire ses débuts sur le streamer la semaine dernière. Et, sans surprise, il a atteint le sommet du classement en cours des 10 meilleures émissions de télévision de Netflix que la société maintient. De plus, ce n’est pas seulement que la série est la série n°1 sur Netflix en ce moment.

La saison 2 de The Witcher est maintenant en streaming sur Netflix

La saison 2 de #TheWitcher est maintenant diffusée sur @Netflix ! pic.twitter.com/cwm1ZcA8xU – Le sorceleur (@witchernetflix) 17 décembre 2021

Les gens passent également un temps fou à se gaver de la nouvelle saison. Oh, et si l’émission n°2 sur la liste des 10 meilleurs de Netflix est une indication (c’est la première saison de The Witcher), il y a aussi un bel effet de halo ici qui aide également le premier lot d’épisodes.

Quoi qu’il en soit, les données de Netflix montrent que pour la semaine du 13 au 19 décembre, la saison deux a recueilli plus de 142 millions d’heures de streaming. Un chiffre époustouflant en soi, d’autant plus que ce nombre ne représente que trois jours de visionnage. C’est parce que la deuxième saison de The Witcher n’a atterri sur Netflix que le 17 décembre.

Au fait : à la lumière de notre commentaire ci-dessus, à propos de cette série équivalant plus ou moins au propre Game of Thrones de Netflix ? L’émission n ° 2 sur Netflix en ce moment, The Witcher Season 1, ne semblerait que prouver encore plus ce point. Les données de Netflix montrent qu’il a été regardé près de 50 millions d’heures cette semaine.

L’histoire et la réaction

L’intrigue de la saison deux, quant à elle, est la suivante. Extrait du résumé de Netflix : « Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt de Rivia emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen.

« Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur. »

Chez Rotten Tomatoes, la deuxième saison de la série a un score de critiques presque parfait (93%).

Un petit mot sur les visuels : pour la première saison, l’émission a filmé des scènes épiques à travers des lieux dans des pays allant de l’Espagne à la Pologne et à la Hongrie. Cependant, COVID-19 a claqué la porte pour refaire la même chose cette fois-ci. L’équipe a donc filmé toute la saison dans 15 lieux entièrement au Royaume-Uni.

La production était basée dans les studios de cinéma Arborfield, vieux de plus de 100 ans, qui étaient autrefois une caserne de l’armée. Le backlot des studios était le site d’un certain nombre de décors de village différents cette fois-ci, ainsi que l’extérieur ou Kaer Morhen.

Une dernière remarque

Certains d’entre vous qui ont peut-être regardé la première saison à sa sortie il y a deux ans, comme moi, voudront peut-être un rappel rapide sur l’endroit où l’histoire s’est arrêtée. Si cela vous inclut, vous serez heureux de savoir que Netflix propose en fait un récapitulatif de 15 minutes que vous pouvez regarder sur le service de streaming ou sur YouTube.

Nous avons intégré la vidéo ci-dessous :