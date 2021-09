Les fans ont incendié la défense des Buckeyes lors d’une défaite contre l’Oregon

Les Ducks de l’Oregon, numéro 12, ont réussi une incroyable surprise contre l’État de l’Ohio, numéro 3, samedi à Columbus, gagnant 35-28.

Bien que les Buckeyes aient battu les Ducks – 612 verges au total contre 505 pour l’Oregon – ils n’étaient que 6 pour 15 aux troisièmes essais et 2 pour 5 aux quatrièmes essais. Combinez cela avec quelques pénalités et une défense dispersée et l’État de l’Ohio a eu des problèmes majeurs qu’il n’a pas pu surmonter.

Les Ducks ont déchiqueté la défense de l’Ohio State, qui a lutté tout au long du match avec des trous géants et des joueurs apparemment hors de position dans le secondaire. Et l’Oregon a régulièrement capitalisé avec des jeux offensifs monstres, se construisant une avance de deux points pendant une grande partie du match. En fait, la sortie défensive la plus productive des Buckeyes a eu lieu au quatrième quart lorsque l’État de l’Ohio a forcé les Ducks à sortir trois et trois pour la première fois du match.

VOICI CET HOMME, @Cjverdell_ 🤯 La star de @oregonfootball se libère pour son 3e TD du match ! pic.twitter.com/8iJrK4pa4V – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 11 septembre 2021

@oregonfootball NE RALENTIT PAS ! pic.twitter.com/PlNa1GZaDF – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 11 septembre 2021

Ce n’était pas joli, et les problèmes de défense de l’Ohio State étaient une raison importante pour laquelle il rattrapait les Ducks pendant la majeure partie du match – en plus de quelques problèmes offensifs avec le jeune quart-arrière CJ Stroud, y compris une interception tardive qui a presque scellé Victoire surprise de l’Oregon.

PICKED! @oregonfootball récupère le ballon avec un TD avec moins de 3 minutes à jouer pic.twitter.com/y20H9oIAf2 – Football universitaire FOX (@CFBONFOX) 11 septembre 2021

Après le choix à moins de trois minutes de la fin au quatrième quart, les Buckeyes avaient encore une mince chance de récupérer le ballon s’ils pouvaient forcer un autre entraînement rapide à trois pour l’Oregon. Mais Ohio State n’a pas pu arrêter les Ducks assez rapidement, récupérant le ballon avec 20 secondes à jouer et finalement à court de temps.

Alors que de nombreux footballeurs universitaires sur Twitter ont célébré la défaite précoce de l’État de l’Ohio cette saison, il a également complètement rôti l’État de l’Ohio, en particulier sa défense, avec des critiques et des blagues.