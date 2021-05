Les fans ont parcouru de nouveaux épisodes de la saison 4 de The Handmaid’s Tale et ont repéré quelques problèmes avec ces grandes morts

OK, évidemment, nous sommes sur le point d’entrer dans des spoilers ici, donc si vous n’êtes pas rattrapé par la saison 4 à ce stade, qu’est-ce qui vous en empêche? Voici l’essentiel. À la toute fin de l’épisode 3 «The Crossing», les femmes en fuite étaient sur le chemin du retour vers une colonie et étaient transportées dans une camionnette avec tante Lydia. Non content de rester en captivité, ils ont trouvé le moment opportun pour se repousser et se sont échappés, mais tout ne s’est pas bien terminé.