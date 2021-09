Les fans ont rôti Dabo Swinney en séries éliminatoires après la défaite de NC State

Dabo Swinney n’est pas fan de la proposition d’étendre les éliminatoires du football universitaire au-delà de quatre équipes. Qu’il s’agisse de s’étendre à huit ou à 12 équipes, l’entraîneur-chef des Clemson Tigers n’aime pas l’idée, et en 2018, il a même déclaré qu’il préférait voir le terrain se réduire plutôt que de s’étendre.

Eh bien, après la défaite 27-21 de Clemson contre NC State samedi, il voudra peut-être repenser sa position, et les fans de football universitaire ont beaucoup de blagues à ce sujet.

Les Tigers n’ont pas joué cette année de la façon dont les fans s’attendent à ce qu’ils le fassent, particulièrement en attaque. Contre le Wolfpack, ils ont terminé avec seulement 214 verges au total et sont allés 2 en 11 lors des troisièmes essais avant de perdre en double prolongation.

NC State prend la tête du n ° 9 Clemson 😮 pic.twitter.com/yr8Hi21gdt – ESPN (@espn) 25 septembre 2021

Le match de l’ACC était à égalité à sept à la mi-temps et à nouveau à égalité à 14 à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes ont marqué des touchés dans la première prolongation, et pour commencer la deuxième prolongation, NC State a marqué un touché incroyable lorsque le quart-arrière Devin Leary s’est connecté avec le receveur large Devin Carter pour un score de 22 verges mais n’a pas réussi à convertir la tentative de conversion obligatoire à deux points. Il semblait que ces deux points manqués pourraient coûter le match au Wolfpack, mais Clemson n’a pas pu obtenir un premier essai dans la deuxième prolongation et a finalement perdu.

Et c’était la deuxième défaite de Clemson de la saison jusqu’à présent après avoir perdu son premier match 10-3 contre la Géorgie. La dernière fois qu’il a perdu deux matchs avant la fin septembre, c’était en 2014, et NC State a également mis fin à la séquence de 36 victoires consécutives de Clemson contre des équipes non classées, comme l’a noté la diffusion d’ESPN.

Au début de ce match de la semaine 4, les chances des Tigers’ College Football Playoffs vacillaient déjà avec leur défaite contre la Géorgie et avaient du mal à repousser Georgia Tech le week-end dernier. Et maintenant, il est juste de dire que les espoirs de Clemson en séries éliminatoires dans le format actuel à quatre équipes sont presque anéantis – à moins d’effondrements désastreux des autres prétendants.

Les séries éliminatoires n’ont jamais vu une équipe à deux défaites participer, et rien dans l’équipe de Swinney cette année ne suggère que ce sera la première équipe à le faire. En supposant que Clemson n’y parvienne pas, les éliminatoires seront sans les Tigers pour la première fois depuis sa saison inaugurale en 2014-15.

Ainsi, entre les espoirs éliminatoires désormais exceptionnellement faibles de Clemson, les commentaires précédents de Swinney sur l’expansion des éliminatoires et l’enthousiasme général des fans à propos de la défaite des Tigers, le football universitaire Twitter avait beaucoup de blagues torréfiant l’entraîneur-chef. (Et quelques personnes ont même entraîné Jimbo Fisher de Texas A&M et Pat Narduzzi de Pitt dans le rôti.)