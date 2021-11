Les fans pensent avoir trouvé un indice GTA 6 dans la trilogie GTA

Ajustez ces chapeaux en papier d’aluminium pour celui-ci, mes amis : les fans pensent avoir trouvé un indice de Grand Theft Auto 6 dans la trilogie GTA, a rapporté Kotaku vendredi.

Dans Grand Theft Auto: San Andreas, il y a un bar appelé le Lil’ Probe’Inn qui est inondé de photos d’ovnis. Un mur du bar, en particulier, contient des photos d’engins spatiaux extraterrestres volant au-dessus d’emplacements de plusieurs jeux de Rockstar.

Des morceaux de Red Dead Redemption 2 et de Grand Theft Auto V sont là, ainsi qu’une photo particulière d’une maison blanche dans un climat tropical. Contrairement au reste des photos, celle-ci ne provient pas d’un jeu précédent du portefeuille de Rockstar – ces fans pensent donc qu’elle provient de Grand Theft Auto 6.

Jetez un oeil à l’image en question ci-dessous. Assurez-vous cependant de saisir le plus gros grain de sel que vous pouvez trouver avant de le faire.

Une autre chasse mystère #GTATrilogy. Le Lil’ Probe’Inn a une maison non identifiée parmi l’exposition de photos d’OVNI… GTAVI ? (jk) (ou suis-je, d’où ça vient ?) Merci à ArthurZussman, mussefar03 et mrcharhead pour ces images. Source de discussion : https://t.co/F4uXihZS9v pic.twitter.com/1iHP1jiQML – Kirsty 🍂 (@kirstycloud) 16 novembre 2021

Plusieurs personnes sur les GTAForums jurent de haut en bas que la maison est celle de Boca Raton, en Floride, où se déroule Grand Theft Auto: Vice City. L’utilisateur Igrobar est allé plus loin et a comparé une vraie maison à Boca Raton à cette maison mystérieuse du jeu et ils sont assez similaires.

Encore une fois, prenez tout cela avec une bonne dose de scepticisme. Le lieu mystérieux pourrait simplement être une image de stock de Rockstar coincée là-dedans sans raison réelle. Peut-être que nous pourrons demander aux développeurs à ce sujet la prochaine fois que nous les interviewerons.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

