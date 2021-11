Les fans pensent que Jennifer Aniston est « l’actrice » qui aurait été citée dans la version en 10 minutes de « All Too Well » de Taylor Swift

Taylor Swift a sorti son dernier album, Red (Taylor’s Version), le 12 novembre, et les fans ont immédiatement été obsédés par le dernier morceau, la version de 10 minutes de sa chanson « All Too Well ». La version originale de la chanson est l’une des préférées des fans depuis sa sortie originale en 2012, mais c’est une caractéristique de la tradition Swift qu’une coupe de 10 minutes existait. « All Too Well » brise sa relation avec l’ex-petit ami Jake Gyllenhaal et la coupe prolongée creuse encore plus profondément dans la douleur que Swift a ressentie après la séparation.

Un aspect de la chanson qui fait parler les gens est une parole qui dit « Maintenant, je pleure dans une salle de bain de fête / Une actrice me demande ce qui s’est passé / Toi, c’est ce qui s’est passé. » Les fans ont spéculé sur qui était l’actrice qui a réconforté Swift, et un choix possible semble être Jennifer Aniston.

Paniquer

Que ce soit ou non Aniston, il ne semble pas que les fans de Swift se remettront de « All Too Well » de si tôt. « Jennifer aniston entrant dans Taylor Swift en pleurant dans la salle de bain vivra pour toujours sans loyer dans mon esprit », a tweeté un fan affolé.

Remplacer le FBI par des fans de Taylor Swift https://t.co/TG3MaNRkJs – Mary Clare Amselem (@MCAmselem) 12 novembre 2021

précédentsuivant

La seconde fois

Swift s’est arrêtée à Late Night avec Seth Meyers jeudi et a expliqué à quel point le réenregistrement de ses anciens albums était beaucoup plus « cool » que ses enregistrements originaux. « À l’époque, j’étais, honnêtement, vraiment triste », a admis Swift. « ,

précédentsuivant

Pas de perte de nom

Bien que l’actrice mentionnée dans « All Too Well » ne soit pas nommée, les fans semblent penser qu’il s’agit d’Aniston.

jennifer aniston lisant taylor swift l’a appelée « une actrice » pic.twitter.com/rimu5FYu5b – mj ‎ (@emsbIunt) 12 novembre 2021

précédentsuivant

Super Slueths

Les fans de Taylor Swift ont des souvenirs presque encyclopédiques en ce qui concerne les détails de la vie du chanteur, alors ils ont rapidement déterré un vieil article du Daily News en 2011 avec le titre « Jennifer Aniston donne des conseils d’amour à Taylor Swift : Accrochez-vous, tout va être d’accord. » L’article révèle qu’Aniston a parlé à Swift lors des People’s Choice Awards parce qu’elle « voulait que Taylor sache que tout ira bien » et lui a dit de « s’accrocher » alors que sa vie amoureuse devenait un fourrage public. L’article affirme également qu’Aniston a dit à Swift de « sortir et de s’amuser », car c’est à cela que servent vos 20 ans.

| Jennifer Aniston est « l’actrice » mentionnée par @taylorswift13 dans « All Too Well (Version 10 Min) » pic.twitter.com/TxBps0NeHE – Équipe Taylivia (@TayliviaTeam) 12 novembre 2021

précédent