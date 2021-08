Les fans pensent que le tatouage d’Irlande Baldwin ressemble à Kendall Jenner

Ireland Baldwin vient de se faire un nouveau tatouage magnifique d’une femme qui ressemble… littéralement à Kendall Jenner. Et apparemment, beaucoup de gens ont remarqué la similitude parce que l’Irlande est allée de l’avant et a sauté sur Instagram pour expliquer que non, elle ne s’était pas fait tatouer la star du mannequin / L’incroyable famille Kardashian sur son corps.

“Mon tatouage n’est pas Kendall Jenner”, a écrit Ireland sur Instagram Stories. “Elle est belle, alors je vais le prendre… Mais c’est en fait une illustration qui a été faite dans les années 60.”

L’Irlande a ensuite pris un moment pour faire taire les critiques de ses tatouages, écrivant “Aussi, j’aime mes tatouages ​​et je vais continuer à les avoir parce que c’est mon corps, la vie est courte, et ce ne sont pas tes affaires. Aussi… toi Je pensais que j’essayais d’avoir une certaine apparence pour VOUS? Attendez, attendez, attendez … vous pensiez que j’allais arrêter de me faire tatouer parce que Bilbo Baggins dans mes commentaires ne pense plus que je suis chaud? Aussi, je suis vraiment désolé à Bilbo Baggins pour cette insulte. Il ne méritait pas ça.

Le tatoueur irlandais, Parker b. a également partagé des photos du tatouage ainsi que l’art du magazine vintage qui a inspiré le design. “Je suis tellement obsédé par cette pièce”, a-t-il écrit. “Swiper pour l’illustration originale du magazine vintage sur laquelle ceci est basé. (Tout a été pris sur mon iphone très cassé, je téléchargerai des photos de bonne qualité plus tard)”

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

