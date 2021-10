Les fans pensent qu’ils manqueront une star de 20 millions de livres sterling

Photo de Patrick Elmont – UEFA/UEFA via .

À seulement 14 mois de la Coupe du monde du Qatar, Sam Johnstone est confronté à une décision qui menace d’être la réalisation – ou la rupture – de ses espoirs en Angleterre.

Jouez et brillez en Premier League et il sera impossible de l’ignorer. Mais restez dans le championnat ou rejoignez un club où il n’est guère plus qu’un remplaçant expérimenté, et Nick Pope, Aaron Ramsdale et Dean Henderson frapperont à la porte de Gareth Southgate avec un enthousiasme renouvelé.

Pas de pression alors, Sam. Seuls vos rêves de Coupe du monde sont en jeu…

Selon le Sun (10 octobre, page 61), Tottenham Hotspur et West Ham United mettent déjà en place des plans pour signer le tireur de 28 ans à l’expiration de son contrat avec West Brom à l’été 2022.

Mais si Johnstone ne veut pas attendre aussi longtemps pour un retour en Premier League, alors une offre de Southampton devrait lui donner matière à réflexion.

Selon l’Express and Star, l’équipe de Ralph Hasenhuttl n’aurait aucun scrupule à affronter le jeune de Manchester United en janvier, où il serait vraisemblablement disponible pour une vue de moins de 20 millions de livres sterling que West Brom exigeait. il y a quelques mois.

Sam Johnstone dirait-il « oui » à Southampton ?

Photo de Marc Atkins/.

Il est juste de dire qu’Hugo Lloris ou Lukasz Fabianski pourraient se considérer comme des «poulets de printemps» de nos jours, mais ce ne sont pas non plus de vieilles dindes fatiguées, mûres pour l’abattage.

Le Français à feuilles persistantes et le vétéran Polonais Lloris ont encore beaucoup à offrir et, à moins d’une baisse spectaculaire de la forme, il est difficile d’imaginer Johnstone se promener dans Tottenham ou West Ham et devenir leur premier choix du jour au lendemain.

Mais, comme le surmené Alex McCarthy peut vous le dire, ce n’est pas très amusant d’être le gardien numéro un de Southampton ces jours-ci. Les Saints ont perdu 17 matchs de Premier League depuis le début de l’année, concédant 59 buts en cours de route, leurs lacunes défensives étant évidentes pour tous.

Southampton peut représenter la meilleure chance de Johnstone pour un football régulier de haut niveau, semaine après semaine. Mais rien ne garantit qu’un déménagement à St Mary’s stimulerait réellement les perspectives internationales de Johnstone.

Là encore, il est sorti de l’épave de la saison 2020/21 de West Brom avec sa réputation renforcée…

Jouer et concéder, c’est toujours mieux que de ne pas jouer du tout, du moins en ce qui concerne Gareth Southgate.

Photo par Eddie Keogh – La FA/La FA via .

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Aucune chance. West ham et les Spurs le veulent aussi – Andy Stevens (@AndySte37451570) 10 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous avons raté le coche sur celui-ci. Trop d’autres équipes seront après lui maintenant – Mart (@SFCMart) 10 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pourquoi viendrait-il ici ? – Darren Dixon (@Dixon1970Darren) 10 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ne pensez pas qu’il serait même d’accord, il ne se blessera pas et il peut donc se permettre de résilier son contrat puis de choisir le club qu’il veut plutôt que d’engager son avenir ici – Tommyboy 150 (@150Tommyboy) 10 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Absolument aucune chance qu’il vienne à St Mary’s. – justin strongustin (@justinaminute) 11 octobre 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je ne sais pas pourquoi Sam Johnstone voudrait venir au #SaintsFC en janvier. Fort probablement, il sera de retour dans le championnat et WBA dans le Prem. – James White (@jamesalexwhite7) 10 octobre 2021

Dans d’autres nouvelles, « Bientôt dans la première équipe »: certains fans d’Aston Villa réagissent à l’annonce du club