Les fans de Newcastle espèrent que la nouvelle recrue Kieran Trippier pourra trouver la marque un peu plus facilement que sur ses photos d’annonce après avoir raté le badge sur ses photos d’annonce.

Le défenseur a quitté l’Atletico Madrid pour un montant de 12 millions de livres sterling après trois ans en Espagne, où il est devenu un pilier de Diego Simeone.

Trippier rejoint Newcastle depuis l’Atletico Madrid

Cependant, avec le soutien de nouveaux propriétaires saoudiens, l’attrait des Magpies est devenu trop ignoré et Trippier a effectué un retour dans son pays d’origine.

L’international anglais est réputé pour sa précision dans les situations de ballon mort et les centres sur les flancs, mais il a semblé manquer son badge et pointer sa manche lors de ses photos d’annonce – pour le plus grand plaisir des fans sur Twitter.

L’utilisateur Janmpolsky a écrit sur Twitter : « J’espère qu’il est plus précis avec ses croix !

Le fan Willftbl a ajouté: « Espérons qu’il pourra choisir un homme mieux qu’il ne peut choisir le badge. »

Et Lee Cruickshank a écrit : « C’est là que sera l’insigne du championnat, la saison prochaine. »

Le joueur de 31 ans est le joueur le mieux payé de l’histoire de Newcastle

Malgré les compétences de pointage nonchalantes du joueur de 31 ans, le nouveau patron Eddie Howe est convaincu que Trippier peut être le premier de nombreuses nouvelles recrues dans le cadre de la révolution de Magpie.

« C’est un signe que le club a une énorme attraction – et je ne parle pas ici de financier », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match de la FA Cup contre Cambridge United.

« Kieran n’est pas venu pour les avantages financiers du contrat. Il est venu pour le club et pour le défi auquel l’équipe est confrontée en ce moment, mais aussi pour la vision à plus long terme, donc je pense que c’est une chose énorme pour le club de football.

« J’espère qu’avec sa signature, d’autres joueurs du monde entier regarderont cela et partageront son rêve et sa vision de ce qu’il voit. C’est une grande chose pour nous.

