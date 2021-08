Les fans prédisent le nouvel album de Kanye West !

Le nouvel album très attendu de Kanye West, Donda, est enfin sur le point de sortir sur Apple Music et Spotify.

L’album devait initialement sortir le 23 juillet. Cependant, après avoir taquiné l’album devant 42 000 fans lors d’une soirée d’écoute au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, il n’a pas réussi à le sortir.

Depuis lors, Kanye campe dans une petite pièce du stade d’Atlanta alors qu’il termine l’album inachevé, et les fans s’impatientent.

Hier soir, il a organisé un deuxième événement d’écoute où il a révélé encore plus de chansons de l’album, et maintenant, les fans ont pu estimer une liste de chansons.

Les fans créent la tracklist de Donda selon la rumeur

Donda n’est toujours pas sur Spotify ou Apple Music. Mais, les fans ont maintenant entendu la plupart, sinon la totalité, des chansons de l’album.

Nous savons que l’album contient des fonctionnalités de The Weeknd, Kid Cudi, Post Malone, Pusha T, Chris Brown, Tyler, The Creator, Lil Baby, Baby Keem, Travis Scott et bien d’autres.

De plus, Kanye a organisé deux événements d’écoute différents au stade Mercedes-Benz, permettant aux fans de déchiffrer les voix de leurs rappeurs préférés et de créer une liste de pistes estimée.

Cependant, la liste des morceaux n’est que rumeur, et nous ne connaîtrons pas les noms et l’ordre officiels des morceaux avant la sortie de Donda.

La liste des chansons de Donda révélée

Donda (ft. Pusha T & Tony Williams) Moon (ft. Kid Cudi & Don Toliver) Praise God (FT. baby Keem & Travis Scott) I’m Not Okay (ft. Lil Yachty & JHE Rooga) Junya (ft. Playboy Carti) Jonah (ft. Vory & Lil Durk) Heaven and Hell Off the Grid (ft. Playboy Carti & Fivio Foreign) Remote (ft. Young Thug & Kid Cudi) Donda Donda Donda (interlude) New Again (ft. Chris Brown) Pure Souls (ft. Roddy Ricch) Keem My Spirit Alive (ft. Kaycyy, Westside Gunn & Conway) Never Abandon Your Family Jesus Lord (ft. Jay Electronica, Nas, Jadakiss, Sheek Louch, Styles P & Larry Hoover) I Know God Breathed On This (ft. Vory) We Made It (ft. Pop Smoke) Jail (ft. Jay-Z) Lord I Need You Hurricane (ft. The Weeknd & Lil Baby) We’re Gonna Be Ok (ft. Sunday Service Chœur) No Child Left Behind (ft. Vory)

Quand Donda sort-il ?

La date de sortie officielle de Donda reste encore un mystère.

Après la soirée d’écoute de jeudi soir, les fans espéraient que la sortie de l’album serait imminente. Cependant, il n’y a encore aucun signe de cela.

La personnalité d’Internet Justin LeBoy, qui est actuellement avec Kanye au stade, a déclaré que l’album sortirait le 6 août, en tweetant :

““Écoutez, je suis honnête… Via Kanye, il sortira à un moment donné le 6 août… PAS D’HEURE SPÉCIFIQUE. #Donda #Respectueusement.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, Donda n’a pas été publié sur les services de streaming.

