Les fans réagissent à Idris Elba affirmant qu’il ne rend pas Knuckles sexy

Avez-vous déjà pensé au sex-appeal d’un échidné de dessin animé ? Ne réponds pas à ça. Sachez simplement que beaucoup de gens sont après qu’Idris Elba ait dit que Knuckles ne serait pas sexy dans Sonic The Hedgehog 2. Du moins, il ne le pense pas.

Cependant, les fans de Knuckles et d’Elba semblent déjà en désaccord. Pouvez-vous les blâmer? People Magazine l’a appelé l’homme le plus sexy du monde en 2018, après tout. Imaginez que vous déteniez ce titre et que vous pensiez que les gens vont simplement ignorer votre affirmation selon laquelle Knuckles n’aura pas une teinte sexy dans sa voix ? Le nerf!

Vous pouvez regarder Elba faire cette déclaration ridicule pour vous-même ci-dessous.

« Je ne dirais pas qu’il était sexy. Je ne pense pas que je vais pour ça. C’est sûr. »

Idris Elba dit que Knuckles ne sera PAS sexy dans Sonic the Hedgehog 2 ! En savoir plus ici ➡️ https://t.co/WfxsoYfpwr pic.twitter.com/uM2NAA1OY1 – . (@screenrant) 26 octobre 2021

Sonic The Hedgehog 2 ne devrait pas sortir en salles avant le 8 avril 2022. Nous saurons donc avec certitude si Elba dit la vérité ou taquine tout le monde.

Sûr de dire, la réaction aux commentaires d’Elba a varié de digne de rire à hilarant. Certains fans ne l’achètent pas, tandis que d’autres prétendent qu’ils ne verront pas le film maintenant, tandis que d’autres ont simplement partagé beaucoup de bons vieux mèmes. Découvrez les réactions par vous-même ci-dessous.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.