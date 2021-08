Les fans réagissent à la 11e médaille olympique d’Allyson Felix

Chaque fois que vous mentionnez les plus grands noms pour toucher la piste, vous devez mentionner Allyson Felix. Elle est la CHÈVRE.

Felix et l’équipe de rêve absolu de Dalilah Muhammad, Sydney McLaughlin et Athing Mu ont remporté l’or dans la finale du 4×400 mètres féminin samedi matin, donnant à Felix une 11e médaille olympique en carrière dans la dernière course de sa carrière olympique. Et cette dernière médaille l’a placée dans un panthéon que personne d’autre dans l’histoire américaine n’a pu atteindre.

Avec la 11e médaille de Felix, elle a dépassé Carl Lewis en tant qu’olympienne la plus décorée de l’histoire américaine.

Ce fut une course incroyable pour Team USA.

Jamais. Dans. Doute. L’équipe de rêve de Sydney McLaughlin, Allyson Felix, Dalilah Muhammad et Athing Mu remporte l’or en 4×400 féminin 🥇🔥 (via @NBCOlympics) pic.twitter.com/LCF2uyPUCH – Yahoo Sports (@YahooSports) 7 août 2021

Et ce n’était pas près.

Ainsi, les États-Unis viennent de remporter le 4×400 féminin par autant.

Wow! 3:16.85 ! pic.twitter.com/WiAJJ52gBA – Scott B (@mercuyiowa) 7 août 2021

Juste une victoire absolument spectaculaire et une façon incroyable de clore ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques. Elle a marqué l’histoire. Encore.

Les fans étaient si heureux pour elle.

L’équipe féminine du relais 4X400 a fait le show. Pas de record du monde, mais une médaille d’or retentissante. Allyson Felix monte jusqu’à 11 médailles olympiques, le plus grand nombre jamais enregistré en athlétisme aux États-Unis, point final. – Adam Kilgore (@AdamKilgoreWP) 7 août 2021

Sacré fume. L’équipe féminine de relais 4X400 mètres bat le peloton d’au moins la moitié de la finale d’emblée. Mu aurait pu trébucher, boire un expresso, reprendre sa course et quand même gagner. Cela fait 11 médailles pour Allyson Felix, 1 de plus que Carl Lewis, et elle termine sa carrière Oly avec l’or/le bronze – Greg Bishop (@GregBishopSI) 7 août 2021

Les femmes américaines continuent de l’écraser! Rupture : Gagner l’or au relais 4×400 féminin. 3.16.85

Équipe : Sydney McLaughlin, Athing Mu, Dalilah Muhammad &

Allyson Felix – qui a maintenant 7 médailles d’or et 11 médailles olympiques 🥇 #athletics #olympics pic.twitter.com/H5c6JaVMR8 – Selina Wang (@selinawangtv) 7 août 2021

11ème médaille pour Allyson Felix ! Une autre médaille d’or olympique pour le 4×400 🎉 – Lindsay Crouse (@lindsaycrouse) 7 août 2021

ALLYSON FELIX A MAINTENANT 11 MÉDAILLES OLYMPIQUES. ONZE EST PLUS QUE DIX. C’EST LA SCIENCE. – mike taddow (édition interdite) (@MichaelTaddow) 7 août 2021

ALLYSON FELIX AUX JEUX OLYMPIQUES 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇

🥈🥈🥈

🥉 🐐 – Chris Chavez (@ChrisChavez) 7 août 2021

Nous assistons au meilleur gagnant sur la piste dans l’histoire des États-Unis. Cela a été un honneur absolu.

