Les fans réagissent à la finale de la série choquante ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Good Girls, Season 4, Episodes 15 & 16, “We’re Even” & “Nevada.”]

Toutes les bonnes choses ont une fin, il est juste dommage que Good Girls de NBC ait atteint sa conclusion beaucoup plus tôt que les fans ne l’auraient souhaité.

La saison 4 s’est terminée par deux épisodes consécutifs révélant le sort des criminels de banlieue préférés de tous, Beth (Christina Hendricks), Ruby (Retta) et Annie (Mae Whitman). L’émission a fait ses adieux aux téléspectateurs après avoir été annulée avant les derniers épisodes de la saison 4.

Alors, où ces dames ont-elles atterri ? Beth a choisi de vivre le style de vie criminel auquel elle s’est habituée et quitte la série avec une nouvelle dynamique de pouvoir entre elle et Rio (Manny Montana). Elle lui dit qu’il travaille pour elle maintenant, laissant les téléspectateurs se demander à quoi cela pourrait ressembler alors qu’elle embrasse son vrai moi.

Pendant ce temps, la copine Ruby est déchirée entre partir vers l’ouest avec sa famille et rester un peu plus longtemps dans le Michigan. Elle semble opter pour le premier comme elle l’a vu faire un sac, mais l’incertitude persiste après que Stan (Reno Wilson) lui a donné un ultimatum de se joindre à lui et aux enfants ou de rester avec ses amis.

Malheureusement, Annie termine la série en étant menottée, laissant son destin scellé par un grand point d’interrogation. Alors, qu’ont pensé les fans de la fin ? C’est un mélange d’émotions de la part des téléspectateurs fidèles de cette série sous-estimée.

L’épisode 16, qui comportait une longue séquence de rêves, semblait faire ressortir des sentiments forts :

Ils ont vraiment perdu tout ce temps d’écran sur un foutu rêve ?! #Bonnes Filles pic.twitter.com/VXW1ZGF98W – annie 🌹 (@yenmiIia) 23 juillet 2021

D’autres n’ont pas pu surmonter les détails de l’épisode.

Je suis désolé mais… quoi ? sommes-nous supposés simplement accepter cela et passer à #GoodGirls pic.twitter.com/abyJxU4sDz – Rose (@WaterDelightful) 23 juillet 2021

JE SAIS QU’ILS NE SONT PAS SIMPLEMENT-

Annie va en prison

Dean et Beth sont enfin terminés, mais nous n’avons toujours pas de scène de bombe Brio

Stan essaie de faire en sorte que Ruby choisisse entre ses filles et la famille

ET ILS ONT ENCORE CHOISI DE L’ANNULER JE NE PEUX PAS #SaveGoodGirls #GoodGirls pic.twitter.com/8BMulFzzyT – Le vrai déversement 🥷🏽 (@sp0ileral3rttt) 23 juillet 2021

Qu’est-ce que c’est que cette Annie est allée en prison et Beth est d’accord avec ça ?!?!? #Bonnes Filles pic.twitter.com/Gkn8oP6kHg — NikkiNYC🦋. (@Nikkigambinoo) 23 juillet 2021

C’EST VRAIMENT COMME ÇA VA FINIR PUTAIN ?!?!?!?!?! #GoodGirls #SaveGoodGirls pic.twitter.com/27YBWRGTkb — ღ (@msannierich) 23 juillet 2021

QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIEANNNNNN #GoodGirls pic.twitter.com/guLnOcDyPU – LP (@laurrsy_) 23 juillet 2021

Et bien sûr, il y avait beaucoup d’amour et de frustration à propos de la fin de Beth et Rio en raison du manque d’épisodes à venir. Le couple a conclu le spectacle en s’asseyant sur un banc de parc et en discutant de la dynamique de pouvoir inversée entre eux.

Elle l’a finalement choisi… vous tous, je suis vraiment sur le point de pleurer #goodgirls pic.twitter.com/5I6O2BOY1W – Miss Bitch✨ (@theeprettyho) 23 juillet 2021

PAS LA TOUCHE DES CHEVEUX #GoodGirls pic.twitter.com/ZgqAR6xZ8f – Ashley (@ashleymwrites) 23 juillet 2021

BRIIIOOOOOOO 😩💙 Ils dirigeraient littéralement tout la saison prochaine #GoodGirls #SaveGoodGirls pic.twitter.com/zb99HHB2RH – Le vrai déversement 🥷🏽 (@sp0ileral3rttt) 23 juillet 2021

Qu’avez-vous pensé du final ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous et sonnez dans la section commentaires.

