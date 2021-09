Les fans réagissent à la première en direct de la saison 4 ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for The Conners, Season 4, Episode 1, “Trucking Live in Front of a Fully Vaccinated Studio Audience .”]

Les Conners ont offert aux téléspectateurs un régal en lançant leur quatrième saison avec un épisode en direct, offrant aux fans de tout le pays la chance de découvrir les performances de la distribution au fur et à mesure qu’elles se produisaient.

L’épisode s’est ouvert avec les Conners dans la cuisine se préparant des assiettes avant de se réunir dans le salon. Pendant qu’ils discutaient, Darlene (Sara Gilbert) s’inquiétait à haute voix de l’état de sa relation avec Ben (Jay R. Ferguson). Tout au long de l’épisode, les problèmes relationnels de Darlene sont explorés alors qu’elle présente à Ben des documents pour un acompte sur un appartement partagé.

Tout en lui laissant le temps de réfléchir au geste, Ben décide finalement qu’il veut le faire fonctionner et cherche Darlene chez Wellman Plastics où il rencontre Jeff (Brian Austin Green). Alors que l’employé se met à parler, Ben est bouleversé d’apprendre que Darlene l’a invité à se rendre à Hawaï, malgré ses supplications pour expliquer la situation, Ben part en trombe et elle se demande ce qu’elle peut faire pour tout régler.

Heureusement, Louis (Katey Sagal) a une idée et demande à Darlene de rendre visite à un médium pour une lecture, au cours de laquelle elle apprend qu’elle doit entrer en contact avec son côté spirituel. Reste à voir si la tentative de prière de l’athée fonctionnera pour la réunir avec Ben.

Parmi les autres faits saillants de l’épisode, Mark (Ames McNamara) a appelé d’autres Conners de tout le pays pour obtenir leur avis sur un projet scolaire sur lequel il travaille. Et Dan (John Goodman) et Louise parlent de planification de mariage. Mais la plus grande surprise de l’épisode est venue dans ses derniers instants alors que le casting a honoré le regretté Norm Macdonald qui avait écrit quelques épisodes de Roseanne lors de sa diffusion originale.

A toi, Norm. ❤️ #TheConners pic.twitter.com/p7qnWvIVBw – Les Conners (@TheConnersABC) 23 septembre 2021

Alors, qu’ont pensé les téléspectateurs de l’épisode en direct ? Ci-dessous, voyez comment les fans réagissent au format et faites-nous savoir ce que vous avez pensé de l’épisode spécial dans la section commentaires, ci-dessous.

L’ensemble du casting a fait un travail INCROYABLE ! Et cet hommage à Norm Macdonald était adorable🥰 #TheConners pic.twitter.com/dR6zww2Ate – Di Ranere (@FSMMedia) 23 septembre 2021

J’ai TELLEMENT apprécié @TheConnersABC LIVE ! J’espère que tu recommences ! 🤞🏼😊🤞🏼 #TheConners – Elsa❤️🇺🇸💚🐕💛🦋🧡⚾️💙🇵🇷🤍 (@Elsa050467) 23 septembre 2021

Cela a probablement été l’épisode en direct le plus maladroit que j’ai jamais vu, mais ils ont le temps de le resserrer pour la côte ouest #TheConners – William Bruce West (@williambwest) 23 septembre 2021

Darlene pleure dans presque tous les épisodes et nous savons maintenant qu’elle peut le faire en direct sans problème. 👏🏻👏🏻 #TheConners pic.twitter.com/mr99bcQvtK – GᖇEGOᖇY G. ᗩᒪᒪEᑎ (@GregoryGALlen) 23 septembre 2021

OMG! TABITHA BROWN EST SUR « THE CONNERS » @IamTabithaBrown #TheConners #TheConnersLive @TheConnersABC pic.twitter.com/6DoHGNBLgq – JRock_The_Actor (@Pugh19Justin) 23 septembre 2021

Nous avons besoin d’avoir un autre épisode en direct pendant cette 4ème saison !! #TheConners – Jennifer Irons (@TeamBobbyEwing) 23 septembre 2021

les conners, mercredi, 9/8c, ABC