Les fans réagissent à la sortie choquante de Madeleine Mantock de ‘Charmed’ ⋆ .

Les fans charmés se sont tournés vers les médias sociaux après avoir appris que Madeleine Mantock ne reviendrait pas pour la quatrième saison de la série l’année prochaine.

S’adressant à TVLine, Mantock, qui joue Macy Vaughn dans le redémarrage de The CW, a déclaré: «Jouer Macy sur Charmed au cours des trois dernières saisons a été un immense privilège et j’ai tellement aimé travailler avec nos fantastiques producteurs, créatifs, acteurs et équipe. Je suis incroyablement reconnaissant envers The CW et CBS Studios pour le temps que j’ai passé dans la série et pour avoir été un brillant soutien dans ma difficile décision de partir. Un grand merci à nos fans qui peuvent s’attendre à ce que je sais être une quatrième saison spectaculaire. »

La dernière apparition de Mantock dans le drame fantastique surnaturel sera dans la finale de la troisième saison le vendredi 23 juillet. Elle fait partie de la série depuis son redémarrage en 2018, jouant la sœur aînée du trio magique de frères et sœurs. Le redémarrage tourne autour des trois sœurs – Macy, Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffery) – qui, après la mort de leur mère, découvrent qu’elles sont les Charmed Ones et destinées à protéger les innocents des démons et autres forces obscures.

“Nous ne remercierons jamais assez Madeleine pour son travail incroyable et inspirant sur Charmed”, ont déclaré les showrunners Liz Kruger et Craig Shapiro à TVLine. « Elle nous manquera autant que les fans, mais nous respectons également sa décision de passer à autre chose. C’est une période difficile dans le monde, et chacun doit suivre son cœur. Nous lui souhaitons bonne chance, et la porte est toujours ouverte pour une visite de retour de Macy… d’une manière ou d’une autre !

En ce qui concerne la façon dont Macy sera radié, le synopsis de la finale de la saison 3 à venir offre peut-être un indice: “Quand une rencontre avec le Whispering Evil laisse Macy au bord de la mort, Mel et Maggie ont lancé un ancien sort en envoyant les Charmed Ones part pour une série d’aventures épiques. Pendant ce temps, réalisant que seul un être de lumière peut sauver Macy, Harry demande à Jordan et Celeste de l’aider à faire l’impensable.

Les fans ont été choqués d’apprendre la sortie de Mantock et se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs réflexions. “Je suis très triste d’apprendre que Madeleine Mantock a quitté Charmed, mais plus que cela, je suis en colère qu’ils ne lui aient pas donné de raison de rester”, a écrit un téléspectateur sur Twitter. Un autre utilisateur a déclaré que Mantock était la seule raison de regarder l’émission et “Son dernier épisode sera également le dernier.” Pendant ce temps, un fan a eu une suggestion amusante de lancer Mantock dans la troisième saison de Ted Lasso.

Découvrez plus de réactions de fans ci-dessous:

Je suis très triste d’apprendre que Madeleine Mantock a quitté Charmed, mais plus que cela, je suis en colère qu’ils ne lui aient pas donné de raison de rester. – KrisHJ (@Kris_H_J) 19 juillet 2021

Respectueusement en désaccord avec ceux qui veulent une refonte de Macy. Pour moi, il n’y a qu’un seul Dr Macy Vaughn – Madeleine Mantock #charmed pic.twitter.com/MvWo2hDuLy – Sam ✨ Flywitchesfly ✨ (@flywitchesfly) 20 juillet 2021

Manifester Madeleine Mantock au casting de la saison 3 de Ted Lasso 💙❤️💛 pic.twitter.com/ajlC1DN18J – ᴊᴇʟᴀ (@jelevision) 20 juillet 2021

Macy Vaughn de Madeleine Mantock était *la* raison de regarder #Charmed. Son dernier épisode sera aussi mon dernier. ✌️ – ryan (@SourceRyan) 19 juillet 2021

JE VOULAIS JUSTE DIRE QUE, MERCI BEAUCOUP MADELEINE MANTOCK, NOUS VOUS AIMONS BEAUCOUP, VOUS ÊTES ET SEREZ TOUJOURS INCROYABLE ❤️🇧🇷 @missmads #Charmed #macyforever – ray🌛 (@missmanock) 19 juillet 2021

En tant que grand fan de Macy et #Hacy, je suis navré que la charmante @missmads ait décidé de quitter la série. Cependant, je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir et j’espère qu’elle pourra trouver un endroit qui la soutiendra, ainsi que les autres WOC, bien mieux que le Charmed PTBhttps://t.co/pvt145xz2T – Jammy (@Mikitajam) 19 juillet 2021

Charmé, Finale de la saison 3, vendredi 23 juillet, 8/7c, The CW