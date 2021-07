Les fans réagissent à l’incroyable Cam Johnson Dunk sur PJ Tucker ⋆ 10z viral

Les Bucks ont peut-être remporté le troisième match, mais le sujet de conversation de la ville ce matin est ce que Cam Johnson a fait à PJ Tucker.

Le slam de Cam Johnson lors du troisième match des #NBAFinals, sous plusieurs angles via notre #PhantomCam au ralenti. #C’est un jeu pic.twitter.com/peDGlBcFeZ

FANTME. CAME. 🎥💥

Il est définitivement là pour le dunk des éliminatoires de 2021 avec PJ Tucker se voyant même infliger une faute de blocage sur le jeu.

Les fans n’ont pas tardé à se lancer dans l’événement majeur.

Quelqu’un est même allé sur Wikipedia pour ajouter quelques détails sur la biographie de Cam Johnson, “Il est aussi le père de PJ Tucker.”

Pouvons-nous simplement nous débarrasser du type de jeu où il est acceptable pour les défenseurs d’essayer de tirer des charges ici ? Sous-cotation.

Ne voulons-nous pas plus de dunks, de layups et de blocs ?

Ne voulons-nous pas plus de verticalité ?

– Pat Larsen (@PatrickLarsen) 12 juillet 2021