«WAP» est synonyme de performance sauvage, n’est-ce pas? Megan Thee étalon a interprété ses tubes «Savage (Remix)» et «WAP» aux Grammy Awards 2021 le dimanche 14 mars, et les fans avaient beaucoup à dire.

« Si vous retirez des chaussures de claquettes, je suis automatiquement amoureux de la performance, tout était exquis, » un fan a écrit après Cardi B est venu rejoindre Megan, 26 ans. «Peut-être que ça a été une longue année, mais voir Megan et Cardi faire du WAP sous un géant Pleaser me fait pleurer. dit un autre.

La performance, que Megan a commencé en solo avant que le rappeur de 28 ans ne la rejoigne pour «WAP», a également attiré l’attention pour son décor – un lit de la taille d’une scène, un talon haut géant et une perche de strip-teaseuse.

«Imaginez la couverture lestée qui couvrirait un lit de la taille de celui de cette performance WAP. Quoi qu’il en soit, je viens de vendre ma voiture et d’utiliser mon chèque stimmy pour acheter cette couverture à utiliser dans un parc, je suppose. » a écrit un troisième utilisateur de Twitter.

Alors que « WAP » ne sera pas éligible pour gagner un Grammy avant l’année prochaine, « Savage (Remix) » a remporté à la fois la meilleure performance rap et la meilleure chanson rap aux 2021 Awards.

Megan, qui a accepté le prix de la meilleure performance rap par chat vidéo avant le début de la diffusion, est restée sans voix pendant quelques secondes avant de laisser échapper quelques cris joyeux.

« Oh mon Dieu. … Tout mon peuple, merci », a déclaré la rappeuse de« Body »en criant Beyoncé, 39 ans, dans son discours de remerciement.

Les natifs de Houston ont fait la une des journaux en avril 2020 lorsqu’ils ont publié le remix de la chanson à succès de Megan pour collecter des fonds pour les efforts de COVID-19. Tous les bénéfices de l’artiste du duo ont été promis à Bread of Life Houston afin de «soutenir [the] ville pendant [the] pandémie. »

« Je pleure littéralement 😭 étant de HOUSTON MF TEXAS, cela signifie TOUT pour moi », a écrit Megan via Instagram après la sortie du hit. «SAVAGE REMIX FT THE QUEEN @BEYONCE OUT NOW!»

La chanson a rapidement grimpé au sommet du Billboard Hot 100, devenant ainsi la première musique du rappeur à figurer sur la liste. Dans une interview d’août 2020 avec Variété, Megan a parlé de sa relation avec l’artiste emblématique «Lemonade».

«J’ai l’impression de faire partie de la famille. Nous parlons tout le temps », a-t-elle déclaré à l’époque.

Bien que la chanteuse de «Halo» n’ait pas interprété sa chanson à succès avec Megan, elle l’a rejointe sur scène pour accepter le prix de la meilleure chanson rap. Plus tôt dans la soirée, Megan a également remporté le très convoité prix du meilleur nouvel artiste, acceptant l’honneur avec un discours d’acceptation en larmes.

Beyoncé pour sa part, est entrée dans l’histoire lors de la soirée où elle a battu le record du plus grand nombre de Grammys jamais remporté par une femme avec 28 récompenses. La fille de 9 ans de la chanteuse, Blue Ivy Carter, a également remporté son premier Grammy pour son apparition dans le clip vidéo «Brown Skin Girl» de sa mère.

