Les fans réagissent après qu’Antonio Brown ait enlevé son maillot et laissé le terrain au milieu du match

L’entraîneur-chef des Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, a finalement décidé de garder Antonio Brown après une suspension pour une fausse carte de vaccination COVID-19, car c’était « dans le meilleur intérêt » de son équipe.

Eh bien, il voudra peut-être réévaluer cette décision après le match de dimanche contre les Jets de New York.

Avec les Bucs en baisse de deux touchés au troisième quart, l’émission Fox a détaillé une scène étrange qui se déroulait sur la ligne de touche de Tampa Bay. Brown a retiré son maillot, a jeté ses gants et sa chemise dans les gradins et a quitté le terrain en faisant signe à la foule.

Plusieurs joueurs des Bucs ont évidemment tenté d’arrêter Brown alors qu’il quittait le terrain, mais ces efforts n’ont clairement pas fonctionné. C’était plus qu’étrange.

Voici la vidéo



Et une autre vue des tribunes :

Antonio Brown just took jersey and gear off and threw it into crowd. Celebrating and ran to the locker room. No idea what is going on. pic.twitter.com/uPALqGJGJo

Il est apparu que Brown est parti en trombe après une discussion avec Mike Evans, et les tentatives d’Evans pour calmer Brown n’ont fait qu’empirer les choses.

Tout le monde était si confus.

C’est ainsi que Twitter a réagi



Antonio Brown, six days ago: “You guys is all about drama. This is all about football.” https://t.co/njDGok4a99

Um. This is weird.

Antonio brown just took off his jersey, shirt & gloves. He threw his shirt & gloves to the stands.

Then he ran off the field.

Um. Weird. #Jets

— Connor Hughes (@Connor_J_Hughes) January 2, 2022