Les fans réagissent aux affirmations selon lesquelles Brendan Rodgers a conclu un accord verbal pour être le manager de Man United – Man United News And Transfer News

Les fans des médias sociaux réagissent aux informations de dernière minute selon lesquelles le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, a verbalement accepté de devenir le prochain manager de Manchester United.

Caughtoffside a tweeté ce matin :

« Brendan Rodgers a verbalement accepté de devenir le nouveau manager de Manchester United.

« Il aimerait attendre la fin de la saison mais Manchester United pousse pour l’instant, comprend Caught Offside. »

Si c’est vrai, c’est une décision controversée du club. En tant qu’ancien manager de Liverpool, Rodgers ne serait pas bien accueilli par de nombreux fans.

De plus, comme indiqué précédemment, la sous-performance de Rodgers à Anfield suggère que, bien qu’il soit un bon manager des équipes moyennes de Premier League, il n’a peut-être pas la bonne personnalité pour les grands clubs.

Un fan l’a dit ainsi sur Twitter :

‘Si #Solskjaer y va, alors Brendan Rodgers n’est pas la réponse. Bon entraîneur et manager, mais il a dirigé Liverpool et cela devrait être un non non. Nous ne devrions pas avoir de rebuts de Liverpool.

D’autres fans concernés ont déclaré:

« Brendan Rodgers n’est pas l’homme qu’il faut pour le travail de United OMI. Nous n’avons pas besoin d’un autre manager avec une histoire de défaites lors de la dernière haie, nous avons simplement besoin d’un vainqueur qui soit un bon manager et qui rendra United impitoyable.

« Peu de managers seraient un déclassement par rapport à Ole, mais Brendan Rodgers et Gareth Southgate en sont définitivement deux »

«Nous savons tous que United est dirigé par des clowns et si nous allons de l’avant et signons Brendan Rodgers, cela ne fera que reconfirmer qu’ils n’ont aucune connaissance du football et ne donneront aucune idée du succès du club. Il est dans la moyenne.

Tweets en faveur de la nomination inclus :

« Pourquoi Brendan Rodgers serait-il affreux ? Il est tactiquement astucieux, joue un bon football offensif et est un solide manager de ligue qui impose le respect.

« En fait, je pense que Brendan Rodgers serait un bon choix pour United. 4-6 ans à United et je le vois gagner quelque chose d’important, IMO.’

Certains fans ont également estimé que la source de l’histoire, prise hors-jeu, n’est pas toujours fiable :

« Le fait que cette rumeur de Brendan Rodgers ne soit rapportée que par @caughtoffside montre à quel point elle est » crédible « . Ils doivent s’ennuyer aujourd’hui.

