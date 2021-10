Les fans réagissent aux “retouches esthétiques” de Ricky Martin [MEMES]

in

. Ricky Martin

Les affirmations selon lesquelles Ricky Martin aurait subi une chirurgie esthétique suscitent la controverse sur Internet. Ils ont commencé lorsque Ricky Martin est apparu dans une interview avec Enrique Iglesias sur Entertainment Tonight.

Dans l’interview vidéo, Martin est apparu presque méconnaissable, avec un visage beaucoup plus tendu qui déformait ses traits. C’était du moins l’opinion de certains fans. Vous pouvez voir la vidéo ici. Vous pouvez également le voir ci-dessous.

Ricky Martin a 49 ans.

“Enrique Iglesias et Ricky Martin commencent une tournée massive à Sin City”, a intitulé ET la vidéo.

Les fans se sont moqués du visage de Martin et d’une possible chirurgie esthétique via Twitter.

Ricky Martin pic.twitter.com/HWGHMWwdHk – Vanesa Romano (@ vaneromano77) 28 septembre 2021

Ricky Martín et Enrique Iglesias ont parlé de leur nouvelle tournée, mais tous les fans voulaient parler du nouveau visage de Martín

“Je ne prends pas ma retraite .. c’est juste mon dernier album” – Enrique Iglesias | DIVERTISSEMENT CE SOIR 2021Regardez Enrique parler à Entertainment Tonight de ses projets futurs et de la tournée avec Ricky Martin et plus encore. Écoutez le nouvel album d’Enrique Iglesias ‘Final (Vol.1)’ : Spotify : enriqueiglesias.lnk.to/FinalAlbumVol1/spotify Apple Music : enriqueiglesias.lnk.to/FinalAlbumVol1/applemusic iTunes : enriqueiglesias.lnk.to/FinalAlbumVol1/itunes Amazon Music : enriqueiglesias.lnk.to/Final…/amazonmusicstreaming YouTube : enriqueiglesias.lnk.to/FinalAlbumVol1/youtube Deezer : enriqueiglesias.lnk.to/FinalAlbumVol1/deezer2021-09-28T06:20:14Z

La transformation s’est faite rapidement. Le 12 septembre 2021, Martin a posté une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle il lui ressemblait davantage.

En juillet, il ressemblait au vieux Ricky Martin.

L’interview d’ET a rapporté que Martin et Iglesias étaient sur le point de se lancer dans une tournée de 26 arrêts qui serait lancée à Las Vegas, Nevada. Sur ET, Iglesias a déclaré que ce serait une “émission massive”.

Ils sont amis depuis 25 ans. Iglesias a révélé qu’ils avaient un pari dans lequel le perdant “devrait monter sur scène avec un string à l’envers”.

Les hommes ont également parlé de la façon dont ils se préparent pour un spectacle. “Ce que je fais, c’est essayer de passer du temps en silence, de m’échauffer et de m’étirer, de prier un peu”, a déclaré Martin.

Oh, tu parlais de son “nouveau visage” ? ?? Quoi qu’il en soit, nous t’aimons King Ricky Martin et tu es toujours aussi sexy en 50 ans. Je t’envoie beaucoup d’amour de la part de toutes les SexySouls du monde entier. pic.twitter.com/8cPvQcP6Ws – Graphiques Ricky Martin (@ChartsRicky) 30 septembre 2021

Ils ont aussi parlé de leurs familles. Martin a parlé de ses quatre enfants et a déclaré que son mari resterait à la maison avec les bébés pendant sa tournée en raison de COVID-19.

Un fan a plaisanté en disant que Martin se transformait en Marilyn Manson

Ricky Martin 2015..Ricky Martin 2021 ..

Ricky Martin 2025. pic.twitter.com/spixsEmfvf – Apprenti Sorcier® (Je ne suis pas Journaliste) (@ JoseAntonioLo06) 28 septembre 2021

Les fans ont apprécié le nouveau look de Martin sur Twitter. Un utilisateur de Twitter a posté une photo du personnage de Carrie Bradshaw et a écrit : « Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander… Le nouveau visage de Ricky Martin était-il le signe d’une nouvelle ère ? Est-il encore capable de se débarrasser de son bon bon, ou est-il maintenant en train de se débarrasser de ses sentiments ? Quand il s’agit de chirurgie esthétique, sommes-nous censés partager notre émotion intime… ou devons-nous continuer à vivre enfermés ?”

Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander… Le nouveau visage de Ricky Martin était-il le signe d’une nouvelle ère ?

Est-il toujours capable de secouer son bon bon ou s’en prend-il maintenant à lui ?

Quand il s’agit de chirurgie plastique, sommes-nous censés partager notre émotion privée… ou devons-nous continuer à vivre le verrouillage de la vida ? pic.twitter.com/JDwjFNppXL – Axel Fritzler 🏳️‍🌈 (@NoSoyAlexOk) 28 septembre 2021

Un fan s’est demandé si c’était une blague.

Dis moi que c’est une blague !!!! 😐😳😫😫☹️ 😭💔 #RickyMartin pic.twitter.com/NZYPuFDPNp – MARIE (@ MaryMg8920) 30 septembre 2021

Certains pensaient que Martin s’était transformé en acteur Mickey Rourke.

Ricky Martín, son visage n’a pas beaucoup changé… 🤭😅 pic.twitter.com/q3YnofmMmg – Politicandoss🎭 (@politicandoss) 1er octobre 2021

Certaines personnes semblaient vraiment ennuyées par son apparence changeante.

mon #RickyMartin pic.twitter.com/YsTcsuMrCb – ¤¤ K@r € μ ¤¤ (@ Kavit17) 1er octobre 2021

Un homme a défendu Martin et a écrit sur Twitter : “Laissez Ricky Martin acheter le visage qu’il veut. Il l’a mérité. Tout le monde a besoin de se détendre.

Mais une femme a écrit : “Je sais que ce n’est pas Ricky Martin ce qui lui est arrivé au visage.”

Un autre utilisateur de Twitter a demandé : « Qu’est-il arrivé au visage de RICKY MARTIN ????????

QU’EST-CE QUI EST ARRIVÉ AU VISAGE DE RICKY MARTIN ???????? – anaïs (@ GAM3CHE0L) 30 septembre 2021

Une femme a écrit sur Twitter : « #RickyMartin s’est ruiné le visage avec la chirurgie plastique… Je n’ai jamais été aussi en colère contre une célébrité de toute ma vie. Il n’y avait rien de mal à son apparence, il vieillissait avec grâce. Maintenant, il est méconnaissable ».

#RickyMartin s’est ruiné le visage avec la chirurgie plastique… ..Je n’ai jamais été aussi en colère contre une célébrité de toute ma vie😤😤 Il n’y avait rien de mal avec son apparence, il vieillissait avec grâce. Il est méconnaissable maintenant 🥺🥺 #Trending #TrendingNow #USA pic.twitter.com/pD8CzO7Evt – ✧ ・ ゚ Anne : * _ (@ Anne_2442) 30 septembre 2021

