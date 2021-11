Les fans remarquent quelque chose à propos de LeBron James au jeu des Lakers (vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont été battus par les Portland Trail Blazers 105-90 samedi.

À partir du premier trimestre, LA a eu du mal à gagner un semblant d’élan, comme en témoigne la ligne de statistiques de Russell Westbrook de huit points sur 1 tir sur 13, six passes décisives et six revirements en 29 minutes d’action.

LeBron James était absent samedi avec une tension abdominale qui s’est avérée beaucoup plus grave que tout le monde ne le pensait à l’origine. Cependant, cela ne l’a pas empêché d’assister au match. Et pendant qu’il était là, les fans aux yeux d’aigle n’ont pas pu s’empêcher de remarquer quelque chose à son sujet.

AD est sorti. Les Lakers placent leurs espoirs sur Westbrook. LeBron : Mec, j’ai hâte de rentrer à la maison. pic.twitter.com/GiTsd7tYDw – NBA Memes (@NBAMemes) 7 novembre 2021

Il est difficile de contester l’évaluation globale de cette vidéo. Les Lakers sont mal en point en ce moment.

Westbrook semble fondre à la vue de tous, devenant de plus en plus négligent sur le terrain et en colère. L’entraîneur-chef Frank Vogel a abandonné son ancienne attitude patiente.

Les choses ne se passent pas bien pour LA en ce moment.

C’est une façon de faire Halloween. https://t.co/YmqiqaNaYN – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

Évidemment, la saison est jeune et tout peut changer d’un coup, mais pour le moment, on a du mal à voir un scénario où les Lakers remporteraient un titre en 2021-22.

