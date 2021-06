Les fans remarquent quelque chose de curieux sur la photo de Nate Burkhalter

Telemundo Nate Burkhalter, a été couronné vainqueur de la quatrième saison d’Exatlon USA.

Tout au long des cinq saisons d’Exatlon USA, nous avons tous été témoins de l’évolution de la vie de ces athlètes, qui, dans de nombreux cas, sont passés d’étrangers virtuels à des visages ordinaires. Soit dans différents programmes télévisés, soit dans d’autres domaines qui incluent le sport, et même le divertissement, car dans le cas du vainqueur de la quatrième saison, Nate Burkhalter, même au cinéma, il a tenté sa chance avec succès.

Nate Burkhalter : Inarrêtable

Le soi-disant « Gringo latin » Nate Burkhalter depuis son arrivée dans la quatrième saison subjugué par ses prouesses sportives et athlétiques, mais surtout par son sourire inépuisable et sa bonne attitude, qui l’ont amené à remporter la victoire pour lui et son équipe d’alors, Famosos, après une crise cardiaque en duel contre elle puis rivale dans les arènes, mais amie en dehors d’elles, Alondra « Nona » González.

Nate, dans le quatrième volet d’Exatlon États-Unis, a subi une grave blessure sur le circuit de la plage, ce qui l’a tenu à l’écart de la compétition pendant des semaines en convalescence, puis est revenu concentré sur la victoire, un autre objectif qu’il a atteint.

Rappelons que la quatrième saison d’Exatlon États-Unis ne ressemblait à aucune autre, car elle a été touchée par la pandémie de COVID-19, qui a touché l’équipe de production, le présentateur de la compétition Erasmus Provenza, et même les athlètes, affectant dans grande majorité à l’équipe Contendientes.

Une fois ce défi relevé, Nate Burkhalter a décidé de continuer à atteindre ses objectifs. L’un d’eux était de faire un voyage en Amérique latine, où il a eu l’occasion d’apporter son aide aux communautés moins favorisées, et aussi de connaître leurs merveilles naturelles, plus précisément au Costa Rica, où il a fêté son anniversaire accompagné d’amis proches.

Mais le septième art a également retenu son attention et Burkhalter a été vu dans un film. C’est vrai, le champion Exatlon des États-Unis a participé à un film étroitement lié à ses convictions. Une histoire vraie et pleine d’espoir intitulée “Pulled from Darkness” qui, selon le site spécialisé sur les films IMDB, “est l’histoire vraie d’une femme qui a été kidnappée, enlevée à ses trois jeunes enfants et vendue pour trafic après sa mort. Son mari l’a perdue. dans un jeu de cartes. Après cela, une série d’événements la rapproche de plus en plus de ses enfants dans une quête difficile, pleine d’anges en chemin. »

Les fans remarquent quelque chose de curieux sur la photo de Nate Burkhalter. De quoi s’agit-il ?

Récemment, Burkhalter a partagé une photo où il est vu debout avec son sourire habituel, et un joli message qui dit que la foi et les rêves nécessitent de l’action, et invite les gens à ne pas abandonner et à toujours se battre pour tout ce qu’ils veulent. .

Après avoir vu l’image, plusieurs de ses followers ont remarqué quelque chose de curieux et lui ont demandé : Pourquoi portez-vous deux montres ? auquel Nate, d’une manière très gentille, a expliqué qu’en fait, l’une est une montre, et l’autre est ces trackers de toutes les mesures lorsqu’il fait de l’exercice. Après tout, le champion aux multiples facettes est un amoureux du maintien en forme.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires