Les fans remportent la bataille pour l’âme du football comme une journée vraiment folle avec Petr Cech aux manifestations de Chelsea et Ed Woodward quittant Manchester United se termine par la mort de la Super League européenne

Si vous ne vous êtes pas connecté au monde du football depuis lundi soir, eh bien, vous devrez vous asseoir pour cela.

Prenez une tasse de thé et préparez-vous à monter sur les montagnes russes émotionnelles du mardi 20 avril 2021.

.

Est-ce que… Petr Cech tente de calmer une manifestation de la Super League européenne?

Comme quelque chose d’un conte de fées Disney, le bien a triomphé du mal alors que les fans de football ont déclenché la mort de la Super League européenne avant même sa naissance.

Cela restera dans l’histoire comme le jour où vous, les supporters, avez finalement remporté la bataille pour l’âme même du sport – mais cela en couvre à peine la moitié.

Le Premier ministre lui-même a menacé une “ bombe législative ”, quoi que cela signifie, le grand Petr Cech a dû calmer des centaines de fans de Chelsea qui protestaient et les joueurs de Liverpool ont fini par se retourner contre leurs propriétaires.

.

Le Premier ministre a assimilé les fondateurs de la Super League européenne à un “ cartel ”

Oh, et Ed Woodward a décidé de quitter Manchester United.

Tottenham limoge Jose Mourinho avant une finale de Coupe? C’était tellement les nouvelles d’hier.

Respirez et faisons un compte rendu.

L’indignation suscitée par la Super League européenne se propage

Pour comprendre le mardi 20 avril 2021, nous devons d’abord réitérer à quel point le concept de Super League européenne est sombre.

Les “ six grands ” autoproclamés de la Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Man United et Tottenham – avaient annoncé des plans pour une division séparatiste où 12 des “ principaux clubs ” d’Europe seraient en compétition les uns contre les autres tout le temps et jamais souffrir de relégation.

.

Le message était clair – les fans de football ne l’ont pas aimé

En d’autres termes, quelque chose qui supprime le beau hasard et la concurrence dans le football qui place actuellement Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham en dehors du top quatre, garantissant que les riches pourraient devenir plus riches, qu’ils l’aient gagné ou non sur le terrain.

Mais ne nous le croyez pas, nous nous sommes réveillés avec James Corden, de tout le monde, en train de déclamer à ce sujet en Amérique.

Ou prenez-le du propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, qui a rejoint talkSPORT mardi matin pour demander à la Premier League de déduire des points des six coupables.

. – .

Des manifestations ont précédé le match de Liverpool contre Leeds lundi soir

Après les manifestations à Leeds lundi soir, où le patron de Liverpool Jurgen Klopp et le milieu de terrain James Milner ont exprimé leur désaccord avec les plans, il y avait un sentiment croissant que cette histoire ne faisait que commencer.

Le combat commence

En tant que question qui transcendait le football dans l’actualité plus large, Boris Johnson s’est impliqué et a menacé de changer le tissu juridique du pays pour arrêter leurs plans, ce que même nos politiciens pourraient généralement convenir qu’ils étaient horribles.

Ensuite, les 14 clubs de Premier League qui n’étaient pas invités au banquet ont tenu une réunion, rejetant “ à l’unanimité et vigoureusement ” la proposition et ont envisagé toutes les mesures possibles pour l’empêcher de se produire.

C’était largement prévisible, mais comme tout bon conte de fées, voici le rebondissement de l’intrigue: les joueurs et le personnel des équipes rebelles ont commencé à s’exprimer.

Le patron de Man City, Pep Guardiola, a rejoint Klopp dans l’opposition, le capitaine de Liverpool Jordan Henderson a convoqué une réunion d’urgence entre les joueurs et Marcus Rashford de Manchester United a remis sa cape de super-héros avec un tweet critique.

Point d’ébullition

Il y avait toujours une chance que tout cela soit futur – avec les forces perverses responsables étaient heureuses de prendre les insultes sur le menton et assez puissantes pour se frayer un chemin.

Mais les fans de Chelsea n’étaient pas sur le point de laisser cela se produire et se sont présentés par centaines pour protester avant le match de Premier League du club avec Brighton – qui s’est apparemment terminé 0-0.

Cech a même dû approcher les fans et leur dire de laisser le bus de l’équipe entrer dans le sol dans des scènes dramatiques – ce qui semblait fonctionner comme un catalyseur de l’effondrement qui a suivi.

Petr Cech s’entretient avec les fans de Chelsea qui manifestent devant Stamford Bridge

Puis c’est arrivé

Soudain, il y avait des rumeurs selon lesquelles Chelsea s’apprêtait à se retirer. Puis Man City s’est retiré. Et les 12 clubs se réunissaient pour discuter de la dissolution complète de la ligue.

Tout le monde a attrapé un seau métaphorique de Vindaloo, c’était la fête. Les fans de Chelsea ont été filmés en train d’acclamer dans les rues.

C’est assez de nouvelles pour aujourd’hui, au lit. Mais non.

.

Les fans de Chelsea ont célébré la nouvelle que leur club retirait

Ed Woodward quitte Man United

Ce n’était pas dans le script. De bonnes nouvelles sont arrivées comme des bus londoniens pour certains fans de United alors que leur vice-président exécutif controversé a décidé de quitter le poste à la fin de 2021.

Nous pensons que c’était son plan depuis le début, bien que d’autres disent que c’était une question de principe sur la Super League. Peut-être était-il l’un des gentils après tout?

Eh bien, pas selon cet animateur de talkSPORT soutenu par Man United, qui a déchiré le réalisateur sortant dans une diatribe classique.

. – .

Woodward quittera United à la fin de 2021

Que les célébrations commencent

Au moment de la rédaction de cet article, notre histoire semble terminée. Tous les clubs de Premier League impliqués ont confirmé leur intention de se retirer et nous avons hâte de voir à quel point ils prétendent être désolés demain.

Un développement majeur à la fin de la nuit, qui semblait assez mineur compte tenu de tout ce qui s’était passé avant, est survenu lorsque Jordan Henderson a dirigé un chœur de joueurs de Liverpool se retournant contre leurs propriétaires.

L’équipe était unie pour donner la priorité aux fans, ce que le propriétaire John Henry n’a clairement pas fait.

Andy Robertson, James Milner et Virgil van Dijk ont ​​ensuite emboîté le pas, Kevin De Bruyne s’est également prononcé contre lui – mais la star de City Aymeric Laporte a eu la meilleure réaction.

«C’était rapide lol», a-t-il écrit.

La Super League européenne est terminée.

Et maintenant, il faut vraiment dormir.