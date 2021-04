Les fans rendent hommage à Kelly Clarkson après sa brillante idée de réenregistrer des albums comme Fearless

Kelly Clarkson n’est peut-être pas totalement responsable de la réenregistrement de ses albums par Taylor Swift. Certes, Swift y a peut-être réfléchi pendant un certain temps ou a même pris la réplique de JoJo, qui a dû réenregistrer ses propres premiers albums une fois que son contrat avec son ancien label était enfin en place. Néanmoins, les fans ressentent toujours le besoin de remercier la chanteuse, surtout compte tenu de la rapidité avec laquelle les choses ont progressé après sa suggestion. C’était presque trop par hasard que Clarkson a tweeté ce qu’elle a fait et que quelques mois plus tard, Swift a annoncé qu’elle réenregistrerait sa discographie: