Les fans reprochent à Candiace Dillard d’être enfantine

La star de Real Housewives of Potomac, Candiace Dillard, a déjà été qualifiée de gâtée par son mari, sa mère, ses co-stars et les fans de la série. Mais au fur et à mesure que la saison 6 progresse, les téléspectateurs de la série le crient de plus en plus fort. Les réactions des médias sociaux appelant Dillard pour son comportement de bratty et son attitude ont été accablantes lors de l’épisode du dimanche 10 octobre. Les tweets ont afflué avec des téléspectateurs critiquant Dillard pour avoir apparemment contrarié la nouvelle venue Mia Thornton. Lorsque Thornton a riposté, Dillard a été vue en train de pleurer dans plusieurs scènes, ce qui, selon les téléspectateurs, est devenu son modèle typique.

L’explosion entre Dillard et Thornton se prépare depuis que Thornton a qualifié la production de vidéoclips de Dillard de « petit budget ». Dillard a répondu à sa co-vedette : « Le petit budget de ta maman. » Beaucoup ont estimé que son commentaire était inférieur à la ceinture et sans rapport avec l’argument. De plus, avec Thornton révélant que sa mère est une toxicomane en convalescence, ils ont estimé que le commentaire de Dillard était injustifié.

Bien que Dillard n’était pas au courant du passé de la mère de Throntong, elle n’a pas reculé pendant l’épisode de continuation. À un moment donné au cours de la dispute, Dillard a jeté de la laitue vers Thronton, Thornton ripostant et jetant le reste de la salade à Dillard. Dillard a continué à embaucher des insultes en pleurant. Il a fallu son mari Chris pour la calmer.

Plus tard dans l’épisode, Ashley Darby a appelé Dillard pour être un antagoniste, notant que malgré ses pleurs qu’elle ne méritait pas d’être physiquement frappée par Monique Samuels pendant la saison 5, que Dillard a raillé Thornton et l’a incitée à jeter de la nourriture à sa façon. Les utilisateurs de médias sociaux en ont marre du comportement de Dillard. Ils disent aussi qu’elle manque de responsabilité.

Candiace lance toujours le premier jab

Candice a donné à Mia une concubine et bien sûr elle va pleurer et jouer le rôle de victime. C’est pourquoi je ne la respecte pas du tout. #RHOP – Trene’ (@trene_r) 11 octobre 2021

Un utilisateur de Twitter souligne que Dillard a commencé l’épreuve. Ils disent que ses larmes après coup ne veulent rien dire.

Comportement bratty

Candice n’est rien d’autre qu’une sale gosse gâtée et grossière. #RHOP – Kiarra Lea (@learashall) 11 octobre 2021

Un autre utilisateur de Twitter dit qu’il y a une raison simple au comportement de Dillard. Ils prétendent qu’elle est gâtée et a droit.

Enfantin peut-être ?

Candiance est une enfant #RHOP – Hotaru (@shaqattack0) 11 octobre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que Dillard agit comme un enfant. Dillard a été torréfié en ligne sans pitié pour être constamment dans des disputes et pleurer plus tard.

Son mari peut-il la sauver ?

Candiace est une telle enfant. Tout comme sa mère la traite. Mais j’espère que son mari pourra l’atteindre, elle a un potentiel #RHOP – Reality Escape Artist (@essayjenkins) 11 octobre 2021

Les téléspectateurs ont regardé le mari de Dillard essayer de la calmer à plusieurs reprises. Ils espèrent qu’il pourra la joindre avant de dire qu’il est trop tard.

Elle est éteinte

Idk comment tout le monde peut aimer Candice #RHOP – blick 🥀 (@_isissimone) 11 octobre 2021

Un utilisateur se demande comment Dillard a même des fans et des admirateurs. Son amie proche et co-star, Robyn Dixon, a révélé dans son confessionnal cet épisode qu’elle en avait marre de la bouche non filtrée de Dillard.

Une âme perdue

Candace est une gamine gâtée au gros cul… regarde comment se passe la conversation avec son foutu mari ! #RHOP pic.twitter.com/qkscHVsAYV – 3:14 (@MollyW_TheMost) 11 octobre 2021

Un autre utilisateur pense que Dillard est tout simplement gâté. Ils ont également été déconcertés par la façon dont Dillard a refusé d’écouter son mari lorsqu’il a tenté une médiation.

