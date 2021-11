Les fans royaux louent le travail de la princesse Anne lors d’événements récents – « Un atout énorme pour la famille royale! » | Royale | Nouvelles

La princesse Anne est actuellement présidente de la British Olympics Association, elle a remis le prix « Olympian’s Olympian » au plongeur Tom Daley. La famille royale a posté sur son compte Instagram officiel : « La princesse royale, présidente de l’Association olympique britannique, s’est jointe aux Olympiens passés et présents au bal @teamgb pour célébrer le succès britannique à @tokyo2020 et attend avec impatience @beijing2022.

« SAR a également remis le prix ‘Olympian’s Olympian’ à @tomdaley.

« La princesse royale a une longue association avec les Jeux olympiques, à la fois en tant que concurrente aux Jeux de Montréal de 1976, et maintenant en tant que présidente de l’Association olympique britannique et membre du Comité international olympique. »

Les fans de Royal ont répondu en ligne à l’événement. Elka_5369 a déclaré: « Honnêtement, elle devrait être la prochaine reine, elle aime son bon sens, son travail acharné et son éthique. »

saad250x a écrit : « Un énorme atout pour la famille royale et un grand soutien pour la reine. Aime la. »

peony.petal1 a déclaré: « Bravo à tous ces olympiens @teamgb . Beaucoup de respect pour la princesse royale si travailleuse sans chichi ni fanfare, en fait des gens pas elle-même.

« Un grand atout pour notre charmante reine et RF.

Eyechick61 a écrit: « Une femme si formidable – il s’agit toujours de la cause et jamais d’elle-même. »

Elkhairuddin a ajouté: « Un énorme atout pour la famille royale et un grand soutien pour la reine. »

Un autre article du compte Instagram de la famille royale couvrait l’hébergement par la princesse Anne du forum des organismes de bienfaisance, il disait : « Saviez-vous que la princesse royale est associée à plus de 300 organismes de bienfaisance, organisations et régiments militaires ? En 2010, Son Altesse Royale a organisé son premier Forum des organismes de bienfaisance, réunissant des représentants d’une sélection d’organismes de bienfaisance pour se rencontrer et partager des idées.

«Aujourd’hui, au St James’s Palace, la princesse a organisé son premier forum caritatif depuis la pandémie. Des représentants d’un large éventail d’œuvres caritatives de Son Altesse Royale y ont assisté, du Royal College of Midwives au Carers Trust, en passant par l’International Sheepdog Society.

« Les organismes de bienfaisance ont discuté des défis de fonctionner tout au long d’une pandémie, ainsi que des leçons qu’ils ont apprises et des éléments qu’ils aimeraient continuer. »

Les gens ont également répondu en ligne à la publication. bramley7538 a écrit: « Nous sommes tellement chanceux d’avoir la princesse Anne. »

ems8319 a écrit: « Un crédit à la famille royale. »