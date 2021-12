Les fans royaux sont restés émerveillés par les cheveux « hérités » d’Archie sur la dernière photo – « Comme son père! » | Royale | Des nouvelles

La photo a été partagée par le Duc et Duchesse de Sussex via l’association Team Rubicon et figurera sur leur carte de Noël 2021. C’est la première fois que la famille royale publie une photo de leur fille Lilibet, née en juin.

Après le partage de la photo, les fans royaux n’ont pas pu s’empêcher de remarquer les similitudes flagrantes entre les enfants et leurs parents.

L’un des traits dont on a le plus parlé était les magnifiques cheveux roux d’Archie qui ont laissé de nombreux fans royaux en admiration, comparant les mèches du garçon avec son père, le prince Harry.

MehBee3 a écrit sur twitter : « Eh bien, Archie a hérité de la couleur de cheveux ‘Spencer’ comme son père, très vibrante aussi. Peut-être que Lilibet le fera aussi.

Un autre utilisateur de Twitter, daisysycks, a tweeté : « Wow Archie a la plus belle couleur de cheveux roux !!!!

“Absolument magnifique et Lili est adorable ! Bon travail maman et papa !

« Vous avez fait de beaux enfants ensemble !!!! »

L’adorable photo de famille a été prise par le photographe Alexi Lubomirski chez Harry et Meghan en Californie cet été.

Cela montre Meghan tenant fièrement Lilibet, qui est née en juin, avec le tout-petit souriant joyeusement à sa mère.

La carte a été remise à l’association caritative Team Rubicon, qui l’a partagée aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

C’est la quatrième carte que Meghan et Harry publient depuis qu’ils se sont mariés en 2018.