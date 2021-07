Les fans se déchaînent dans les rues alors que l’Angleterre se qualifie pour la première finale en 55 ans

On dirait que cela pourrait vraiment rentrer à la maison (Photo: NB Press/PA/.)

Les supporters anglais ont inondé les rues, jetant de la bière en l’air et scandant “ça rentre à la maison” pour célébrer la victoire 2-1 d’hier soir contre le Danemark.

Les Three Lions sont maintenant prêts à affronter l’Italie en Euros dimanche lors de la première finale du tournoi qu’ils ont atteinte en 55 ans.

Les pubs, les bars et les salons étaient pleins à craquer alors que les yeux des fans étaient rivés à la télévision lors du match acharné de la nuit dernière à Wembley, qui s’est terminé en prolongation.

Des centaines de fans ont bloqué la circulation à Trafalgar Square après le coup de sifflet final, déclenchant des fusées éclairantes rouges et agitant fièrement les drapeaux de St George alors que la police se tenait à côté.

Les supporters ont chanté “Sweet Caroline” et, en hommage au manager de l’Angleterre, ont scandé “Southgate you’re the one” et “Don’t take me home” alors qu’ils faisaient la fête toute la nuit.

Un annonceur de la fan-zone de Trafalgar Square a déclaré à la foule: “C’est historique. C’est une nuit emblématique ce soir.

Les fans de Nottingham célèbrent sur Old Market Square après la victoire 2-1 de l’Angleterre (Photo: SWNS)



C’est la première fois que l’Angleterre se qualifie pour une finale de tournoi en 55 ans (Photo : Shutterstock)



Les fans se sont déchaînés dans la fan zone de Trafalgar Square alors que l’Angleterre a marqué son deuxième but (Photo: .)

Pour Gareth Southgate, la victoire d’hier soir sera d’autant plus douce qu’il est le joueur qui a raté un penalty crucial contre l’Allemagne en 1996, faisant sortir l’Angleterre de l’Euro en demi-finale.

Des fans extatiques ont été photographiés grimpant sur le toit d’un bus à Piccadilly Circus et dansant pour célébrer.

Les scènes d’hier soir étaient pour la plupart de bonne humeur, mais la police métropolitaine a révélé qu’elle avait procédé à 20 arrestations dans la capitale hier soir pour un certain nombre d’infractions, notamment des voies de fait simples, l’ordre public et des voies de fait contre la police.

Maintenant, la force se préparera pour les conséquences de la finale de dimanche, qui verra l’Angleterre affronter l’Italie à partir de 21 heures à Wembley.

Les supporters sautent de joie devant le stade de Wembley, déclenchant des fusées éclairantes et agitant les drapeaux de St George (Photo: PA)



Des fans enflammés grimpent au sommet d’une cabine téléphonique à Piccadilly Circus (Photo: .)



Les rues du centre de Londres bourdonnaient alors que les supporters grimpaient au sommet d’un bus (Photo: .)

La commissaire adjointe adjointe Laurence Taylor a déclaré: «Le Met est très bien préparé pour l’augmentation du nombre de fans.

«Nous avons en place une équipe de police très expérimentée et continuerons à prévenir le crime et le désordre et à répondre efficacement à tout incident. Nous avons déployé un grand nombre d’officiers et d’unités spécialisées.

«Nous voulons que les gens puissent profiter de l’Euro 2020 en toute sécurité. Londres reste toujours en crise de santé publique. Il existe des directives gouvernementales en place et nous demandons aux gens de les suivre et de rester socialement distanciés.

“Mon message est clair : si vous n’avez pas de billet pour les matchs, la fan zone ou si vous n’avez pas officiellement réservé dans un pub, un bar ou un club, veuillez ne pas venir à Londres – vous pourriez finir par manquer le match.”

L’atmosphère était généralement de bonne humeur, mais la police du Met a procédé à 20 arrestations hier soir (Photo: Alamy Live News)



Des supporters en liesse brandissent les drapeaux de St George’s à Croydon’s Boxpark après le coup de sifflet final (Photo: ./.)



Un supporter tapageur rentre chez lui alors que l’Angleterre se dirige vers la finale (Photo: NB PRESS LTD)



Les supporters ont sauté de leurs griffes à Manchester alors que Harry Kane marquait le deuxième but de l’Angleterre (Photo: PA)

La nuit dernière a été incroyablement tendue, l’Angleterre assurant la victoire avec le penalty du capitaine Harry Kane en prolongation.

Après leur grande victoire, le nettoyeur de vitres Terry Johnson, 72 ans, de Partington, dans le Grand Manchester, a déclaré qu’il “avait attendu plus de 50 ans pour nous voir dans une autre finale et c’est arrivé”.

Il a déclaré à MailOnline: “Je suis tellement heureux, surtout pour ceux qui ne nous ont pas vus en finale. J’ai regardé la finale de la Coupe du monde gagner avec mes neuf frères et sœurs.

«Et maintenant, j’ai la chance de nous voir gagner à nouveau quelque chose. Je suis convaincu que nous allons continuer et soulever le trophée.

