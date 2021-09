Les fans se demandent quels films Disney Renaissance ils garderaient s’ils n’en avaient que trois

in

Si tu t’es déjà surpris à chanter Disney chansons dans votre tête toute la journée ou sauter une soirée pour une frénésie de cinéma avec des princesses et des héros qui sont en voyage d’amour et de découverte de soi, il y a de fortes chances que vous soyez un grand fan de Disney. Nous nous considérons comme des fans assez massifs de tout ce qui concerne Disney, alors nous comprenons.

Les histoires sont inspirantes, même pour les adultes. Il y a un sentiment de nostalgie, bien sûr, mais même les nouveaux films nous rappellent de vérifier qui nous sommes et qui nous étions quand nous étions jeunes. Ils nous rappellent qu’il y a un peu de magie à trouver si vous êtes prêt à regarder et qu’il y a des chances infinies de refaire votre vie si vous êtes prêt à les prendre.

De nombreux films Disney sont des classiques presque instantanés, du Roi Lion à La Petite Sirène et Mulan ; il est difficile d’imaginer grandir sans eux. Il est encore plus difficile d’imaginer n’en choisir que trois à garder pour toujours. Un utilisateur de Twitter a posé cette question aujourd’hui et les fans ont répondu tout l’après-midi.

La question a été posée, et voici les réponses – même si de nombreux fans étaient déchirés en essayant de n’en choisir que trois.

Oh, et pour faire bonne mesure, l’utilisateur précise qu’ils n’ont pas fait l’image ; et qu’ils sont très conscients que La Petite Sirène est sorti avant les années 90.

C’est en fait très difficile mais si c’est moi, je garde Aladdin, le Roi Lion et Hercule Vraiment pas de mauvaise réponse cependant. Qu’est-ce que vous gardez tous ? pic.twitter.com/Rd7EheT8ZM – Shaq #RIPKB24 (@LordMeliodas_) 29 septembre 2021

Il y a des histoires de triomphe, de tomber amoureux, d’être votre propre héros et l’importance de la famille mélangée au sein de ces icônes Disney. Les fans ont toutefois relevé le défi et ont réduit leurs histoires préférées de Disney, il n’en reste plus que trois.

Considérant que je n’ai jamais vu “Le Roi Lion” ou aucun film dans la colonne du milieu, je garde: – Le Bossu de Notre Dame (mon film Disney préféré de tous les temps)

– Aladin

– Tarzan Simple. – Marque (@S4B0T4G3FIRE) 29 septembre 2021

Cet utilisateur de Twitter n’avait jamais vu Le Roi Lion ou l’un des films de la colonne du milieu (nous sommes également surpris), mais ils ont choisi Le Bossu de Notre Dame, Aladdin et Tarzan. Trois grands films.

Les quatre seuls qui valent la peine d’être conservés sont les quatre premiers. Les autres sont tous… massivement compromis, au mieux. Sur les quatre premiers, je ne sais pas. Je suppose que Lion King peut être supprimé de la chronologie. Désolé, Elton. – Bob Clark (@NeoWestchester) 29 septembre 2021

Cet utilisateur s’excuse auprès d’Elton mais dit que si seulement trois peuvent être conservés, ils doivent être les 3 premiers de l’image.

Roi Lion, Mulan, Tarzan. Je mettrais bien Pocahontas, mais vu comment ils ont romancé la relation entre John Smith et Pocahontas, il était préférable de ne pas en parler. pic.twitter.com/TOAjX1skSj – Zachary Chineme (@ZChiduChin) 29 septembre 2021

Cet utilisateur n’était pas fan de ce qu’il a fait pour romancer Pocahantas, alors il abandonne celui-là.

Si vous ne gardez pas Mulan. Déshonorer! Déshonneur sur toute ta famille ! Déshonneur sur toi ! – Mecha Meach (@MechaMeach) 29 septembre 2021

Utilisant une citation de Mulan, ce Tweet dit qu’il n’y a pas de liste des 3 meilleurs sans Mulan ; affaire classée.

Mulan, Le Roi Lion et Tarzan – Phil Collins LIVRÉ sur cette bande originale – Kels. (@KelseyStauffer) 29 septembre 2021

Le Tweet que nous attendions tous, Tarzan, était excellent, mais nous devons parler de Phil Collins et de la magie absolue qu’il a réalisée sur cette bande originale. Cela nous fait encore pleurer; nous n’avons pas honte de l’admettre.

C’est assez difficile mais je dirais : Hercule parce qu’Hadès et Meg étaient emblématiques, Zero to Hero est aussi un banger d’une chanson. Bossu de Notredame parce qu’il était magnifiquement conçu, Frollo était un grand méchant et les chansons étaient bonnes. Et… Aladin ? J’aime Robin Williams. — sérums | 5.55 spoilers (@rohverr) 29 septembre 2021

Robin Williams, il n’y avait vraiment personne de mieux ; nous l’aimons aussi.

Le Roi Lion et La Belle et la Bête sont un SERRURE pour moi. J’ai partagé mon troisième entre Aladdin (pour Robin Williams) et le Bossu de Notre Dame (le film comptait beaucoup pour moi personnellement en tant qu’enfant timide et solitaire avec une scoliose qui a dû porter une attelle dorsale pendant une grande partie de ma vie) photo. twitter.com/23BXZYUUfX — SPN FAN, Bucky Barnes Fan et Malcolm Bright Fan. (@Phoenix_Ranger) 29 septembre 2021

Ce fil nous donne envie de revoir Le Bossu de Notre-Dame. Ça fait trop longtemps.

Quoi 3 Disney les films de la renaissance voudriez-vous garder ?

