Les fans se retournent contre la dernière fuite de “Spider-Man: No Way Home”

Sony et Marvel ont enfin sorti la bande-annonce de film la plus attendue de l’année. Le teaser de Spider-Man: No Way Home a fuité un jour avant sa sortie officielle lundi. Malgré tout, la première bande-annonce a battu le record de bande-annonce d’Avengers: Endgame, car il existe un énorme intérêt pour Spider-Man 3. Plusieurs fuites ont suivi la sortie de la bande-annonce de No Way Home, y compris des images supposées montrant les deux autres variantes de Spider-Man dans le film. C’est bien sûr la plus grande surprise du film. Mais c’est aussi un secret de polichinelle à Hollywood. La bande-annonce ne montre peut-être que Tom Holland dans le rôle de Peter Parker et Spider-Man, mais nous nous attendons tous à ce que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprennent leurs rôles de Spider-Man des autres sagas Spider-Man de Sony.

Ensuite, Sony a fait l’impensable et a confirmé que l’une de ces photos est réelle, ce qui est un développement inattendu pour la grande révélation de No Way Home. Cela nous amène à la dernière fuite No Way Home. L’œuf de Pâques emblématique de Spider-Man que nous voulons tous voir dans le film se produira et les fans se retourneront sur les réseaux sociaux.

No Way Home présentera une scène emblématique de Spider-Man

L’une des raisons pour lesquelles Endgame a si bien fonctionné est qu’il contient de nombreux services de fans. C’est parce que Marvel a passé plus d’une décennie à construire cet univers massif d’aventures interconnectées, offrant quelque chose d’inédit dans l’industrie.

Cela signifiait que nous devions attendre plus d’une décennie pour que Fin du jeu arrive pour voir certaines des scènes emblématiques que nous voulions voir dans les films MCU. Peut-être que la scène la plus attendue de Fin du jeu était Steve Rogers (Chris Evans) disant la célèbre réplique des Avengers que nous n’avons jamais entendue dans les précédents films des Avengers. Cap l’a presque fait dans les scènes de générique de Age of Ultron, mais c’était juste Marvel qui jouait avec les fans, taquinant que quelque chose de plus gros se déroulerait.

Leaks a déclaré que Steve dirait enfin « Avengers, assemble ! » dans Fin du jeu, et il l’a fait dans ce qui s’est avéré être une bataille finale vraiment épique.

Ce n’est peut-être pas une histoire d’Avengers, mais No Way Home est aussi un film énorme. Nous attendons beaucoup d’œufs de Pâques et de connexions avec d’autres films. Cela inclut à la fois les titres MCU et les autres films Spider-Man de Sony.

La plus grande scène de service de fans que No Way Home pourrait offrir est d’avoir au moins deux variantes de Spider-Man qui se pointent du doigt. Les fans de Spider-Man connaissent évidemment la version cartoon de la scène (vue ci-dessus). Il se trouve également qu’il est utilisé tout le temps dans des mèmes qui n’ont aucune connexion avec le MCU. C’est pourquoi nous devons l’avoir dans un film multivers Spider-Man.

La nouvelle fuite de No Way Home provient d’une source familière

Avant de commencer, revoyons les fuites massives de la semaine dernière disant aux gens que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film. Tout a commencé avec cette image floue montrant les deux acteurs pendant le tournage de No Way Home. Certains ont contesté l’image. D’autres ont dit que c’était la vraie chose, expliquant le flou de la caméra dans le processus. Notez également le filigrane :

La prétendue fuite de photos de l’ensemble No Way Home montre Tobey Maguire et Andrew Garfield comme des variantes de Spider-Man. Source de l’image : Reddit

Après cela est venu la grosse bombe. Une image différente du même ensemble nous a donné un gros plan d’Andrew Garfield. Il avait le même filigrane, suggérant que ces fuites de No Way Home provenaient de la même source. C’est l’image que Sony a confirmée via une revendication de droit d’auteur lors de sa suppression de Twitter. Vous pourrez peut-être toujours le trouver en ligne, car le contenu qui arrive sur Internet ne disparaît jamais vraiment.

Cela nous amène à la dernière image qui semble provenir de la même source “Spider-Fan”:

C’est faux. C’est réel https://t.co/LT0LvyLsiF pic.twitter.com/sOmS2u29qg – VishalSid⋓ (@Vishalsiddu1) 30 août 2021

Nous regardons un acteur dans un costume de Spider-Man pointant son index. Il pourrait désigner quelqu’un d’autre. Il pourrait pointer vers n’importe quoi. Nous ne pouvons pas voir les autres variantes de Spider-Man sur la photo. Mais s’il ne s’agit pas de l’œuf de Pâques de la scène de Spider-Men, ce serait un énorme trolling de Sony et Marvel.

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre, en supposant que Marvel et Sony ne le retardent pas. Cela nous donne beaucoup de temps pour plus de fuites et de rumeurs.