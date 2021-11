Les fans s’inquiètent de l’avenir de Zendaya avec la bande-annonce de Spiderman

Le Dr Strange lancera un sort avec lequel il manipulera le temps et ne fera savoir à personne qui est vraiment Peter Parker, mais en même temps permettra aux méchants du passé de revenir.

Mais pourquoi les fans du super-héros paniquent-ils ? Dans la minute 2.27 de la bande-annonce, nous pouvons voir comment en pleine bataille, MJ tombe d’un immeuble Et bien que Pierre se précipite aussi après elle pour la sauver, On ne sait pas s’il parvient à l’attraper et à lui sauver la vie. Par conséquent, sur Twitter, il existe une théorie selon laquelle cette deuxième partie pourrait être la La grande finale du personnage de Zendaya.