“Les fans sont au cœur du football”

13/05/2021 à 18:16 CEST

Daniel Guillen

Le président de l’UEFA, Aleksander ceferin, a rencontré plusieurs associations de supporters en Angleterre et en Espagne et a souligné l’importance de celles-ci dans le rejet absolu de la Super League: “Grâce à nos engagements mutuels envers l’esprit européen du football, nous pouvons sauvegarder sa structure pyramidale unique et chère. Nous devons être créatifs et innovants et avoir des objectifs clairs pour l’avenir.”.

Le Slovène, qui a participé à la rencontre avec Football Supporters Europe, a reconnu que les supporters devraient jouer un rôle plus important dans l’avenir du football: “J’ai dit à plusieurs reprises que les supporters sont au cœur du football et que nous devons faire plus pour les faire participer en tant que partie prenante légitime. Ils ont beaucoup à apporter et nous devons leur donner une voix sur des questions importantes et pertinentes.”.

Le directeur exécutif de Football Supporters Europe, Ronan Evain, a souligné l’importance de sauver le football des élites et de lancer un débat sur l’avenir des compétitions de l’UEFA: “Les dernières semaines ont montré les dangers d’un football qui ne sert que les intérêts de l’élite. Nous devons tous redoubler d’efforts pour rendre le jeu plus juste et durable.”.

Dialogue fluide entre l’UEFA et les associations de supporters

Dans la lignée de Ceferin, Evain a insisté sur la sécurité des fans contre Covid-19: “Nous attendons avec impatience un dialogue constructif sur l’avenir de la compétition interclubs de l’UEFA, les droits des supporters loin de chez eux, la sécurité des tribunes et d’autres problèmes qui affectent les supporters.”.

Rencontre avec Football Supporters Europe Il présentait également des groupes importants tels que Arsenal Supporters ‘Trust, Chelsea Supporters’ Trust, Manchester City Supporters ‘Club, Manchester United Supporters’ Trust, Seguiment FCB (FC Barcelona), Association nationale des fans espagnols, Spirit of Shankly (Liverpool), Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust et Unión Internacional de Peñas (Atlético de Madrid).