Les fans sont convaincus que la star de 10 millions de livres sterling rejoint Hammers

Photo de James Williamson – AMA/.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a certainement choisi un moment intéressant pour féliciter Jesse Lingard, cible de West Ham.

« Jesse s’entraîne très dur, très bien, et il est prêt et disponible pour moi », a déclaré le manager sous le feu de Manchester United, s’adressant au site officiel du club avant le match de Premier League de ce week-end avec Watford.

« Il est définitivement déçu de ne pas avoir joué plus, bien sûr. Mais, pour moi, Jesse est toujours une partie importante de cette équipe. Il donne de l’énergie et de la qualité au groupe au quotidien.

Qu’est-ce qui s’est bien passé à West Ham United ?

Maintenant, si nous sommes honnêtes, Manchester United pourrait probablement faire avec une partie de cette « énergie et qualité » sur le terrain en ce moment.

Et étant donné que Lingard n’a joué que 18 minutes de football de haut niveau depuis son dernier vainqueur à West Ham United à la mi-septembre, même les membres les plus ardents de la brigade « Ole In » ne blâmeraient pas l’international anglais rarement vu. s’il décidait que le moment était venu de couper les ponts avec son club d’enfance.

Lingard quittera-t-il Manchester United pour West Ham ?

Le moment choisi pour les commentaires de Solskjaer ne semble donc pas être une coïncidence. Après tout, ce n’est qu’à 10h30 ce matin que The Mirror a publié un article disant que les pourparlers contractuels avec Lingard avaient « rompu ».

Photo de Chloe Knott – Danehouse/.

Le joueur de 28 ans devrait bien sûr devenir joueur autonome cet été. Et, selon The Sun, United pourrait être contraint d’accepter des offres de l’ordre de 10 millions de livres sterling en janvier alors que l’on craint que Lingard ne parte pour rien en juillet.

10 millions de livres sterling, c’est beaucoup moins que ce que United demandait au printemps – mais c’est toujours mieux que rien.

Newcastle et Tottenham Hotspur ont été liés ces derniers temps, mais une destination potentielle est de loin la plus évidente.

Le crieur des arrêts de jeu de Lingard au stade de Londres il y a deux mois est peut-être venu contre West Ham. Mais il a peut-être joué le meilleur football de sa carrière pour eux au cours de cette merveilleuse période de prêt de la seconde moitié de la saison dernière.

En fin de compte, Lingard a choisi de se battre pour son avenir à Old Trafford plutôt que de signer un accord permanent avec les Hammers. Il est douloureusement clair maintenant, cependant, que c’est un combat qu’il ne va pas gagner.

Voici ce que certains fans de Manchester United sur Twitter avaient à dire sur les rumeurs de Jesse Lingard à West Ham :

La seule raison pour laquelle ils veulent Lingard sur un nouveau contrat, c’est pour qu’ils puissent le vendre. Bon regard sur West Ham Jesse. #mufc – jfield03 (@jfield03) 19 novembre 2021

Jesse Lingard n’allait jamais avoir beaucoup de temps de jeu à Man Utd, il aurait dû rester à West Ham, j’espère qu’il y ira cet été. #MUFC – Ryan Adams (@RyanAdams_10) 19 novembre 2021

Tant mieux pour lui, qu’il parte. Nous aurions dû le vendre à West Ham l’été dernier lorsque nous en avons eu l’occasion, mais nous avons plutôt décidé de garder un joueur qu’Ole n’avait pas l’intention d’utiliser régulièrement. Je ne blâme pas Jesse de vouloir partir, je lui souhaite le meilleur – ky🔴 (@Ky_UTD) 19 novembre 2021

prenez bien soin de lui West Ham ou tout autre club potentiel. méritait mieux. – SY8F1Q (@syafqedup) 19 novembre 2021

Photo par OLI SCARFF/. via .

