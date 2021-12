Les fans sont convaincus que le joueur de 29 ans s’en va

Photo by Nico Vereecken / Photo News via .

L’été prochain, les contrats de deux des joueurs les plus influents des Rangers expireront.

Mais alors que l’influence de Steven Davis a quelque peu diminué à l’approche de son 37e anniversaire, on ne peut certainement pas en dire autant d’Allan McGregor.

McGregor aura 40 ans le 31 janvier mais, en ce qui concerne les fidèles des Rangers, 40 est le nouveau 30.

Si la performance de dimanche lors de la victoire 2-0 à Hearts est quelque chose à voir, il reste encore beaucoup de vie à ce vieux chien grisonnant.

McGregor était, selon les mots du patron de Heart of Midlothian, Robbie Neilson, sous une « forme inspirée » à Tynecastle, refusant deux fois Liam Boyce en première mi-temps avant de réaliser un superbe double arrêt en seconde.

Le Daily Record a rapporté le mois dernier que les Rangers avaient identifié Zander Clark comme remplaçant potentiel de McGregor à Ibrox. Cela, cependant, suppose que McGregor doit être remplacé.

L’âge n’est qu’un chiffre après tout et le quadruple champion de Premiership joue actuellement l’un des meilleurs footballs de sa carrière.

Les Rangers ont encaissé plus de buts ce trimestre qu’ils ne l’ont fait au cours de l’année 2020/21. Mais, sans McGregor, l’écart entre eux et Celtic en haut du tableau serait beaucoup plus étroit.

Photo de Ian MacNicol/.

Zander Clark quitte-t-il St Johnstone pour les Rangers ?

Quant à Clark, il est juste de dire qu’il a à peine calmé les craintes des supporters de St Johnstone lorsqu’il a été interrogé sur son avenir à McDiarmid Park.

« Cela (pourparlers contractuels) se passe en arrière-plan », a déclaré Clark, né à Glasgow et élevé par les Rangers.

«Je laisse les autres s’en occuper et je me concentre uniquement sur ce que je dois faire. J’essaie juste de réaliser de bonnes performances et d’aider à marquer des points pour l’équipe.

« Cela me suffit. Ce n’est pas au premier plan de mon esprit. Je saurai quand quelque chose arrivera. Je suis toujours un joueur de St Johnstone et mon objectif est de faire de mon mieux pour ce club. Cela a toujours été mon objectif.

Photo de Ian MacNicol/.

Zander a été brillant pour les Saints et les Saints ont été brillants pour Zander. Juste dommage, mais souvent la façon dont un atout de prix est sur le point de disparaître pour rien. Il aurait dû être attaché bien avant maintenant pour qu’au moins les saints gagnent quelque chose de lui en passant. – Colin Barnett 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ColinB_1983) 10 décembre 2021

Il ne voulait peut-être pas être attaché, pense qu’il a eu un contrat de 3 ans la dernière fois, ne peut pas s’accrocher à quelqu’un qui veut partir, c’est la nature de la bête – Dave McNaughton 🏆🏆 (@StDaveMc) 11 décembre 2021

On dirait qu’il va vers moi. J’espère que non, mais aurait pensé que les Saints lui avaient fait leur meilleure offre maintenant. – Aaron 🏆🏆 (@azzyg82) 10 décembre 2021

Je pense qu’il y va, son stock a augmenté au cours des derniers mois avec des appels internationaux et des affichages positifs. Ne sera pas surpris de le voir signer un PCA en janvier, il décrochera un meilleur salaire ailleurs. Il aurait sûrement signé notre offre maintenant s’il voulait rester – colin patton (@chips4242) 10 décembre 2021

Doit faire ce qui est le mieux pour lui et regarder plus haut. Ce n’est plus un jeune garçon maintenant, il doit faire chaque centime qu’il peut pour que personne ne puisse le blâmer. J’ai été un grand serviteur – Stuart M (@StuartMcK17) 10 décembre 2021

Il va chez les rangers – Deano Malcolm (@DeanoMalcolm) 10 décembre 2021

