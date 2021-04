Les fans sont de retour au sport en direct dans le cas de test d’assouplissement du verrouillage

Les spectateurs de la demi-finale de la FA Cup feront partie d’un vaste projet de recherche sur la manière dont les fans et le public peuvent à nouveau assister en toute sécurité aux événements, avec des événements musicaux à suivre dans les semaines à venir.

Parallèlement au championnat du monde de snooker, qui a débuté samedi, les pilotes feront partie du programme de recherche sur les événements (ERP) du gouvernement britannique.

Betfred World Snooker Championships 2021 – Jour 1 – The Crucible / PA Wire

Cela vient après la réouverture de magasins non essentiels lundi, ainsi que d’hospitalité en plein air, de gymnases et de services de coiffure et de beauté.

Alors que le billard du Sheffield Crucible Theatre intérieur fonctionnera à la capacité socialement distante d’environ 325 pour les premiers jours.

L’intention pour Wembley et le snooker est de réduire progressivement la distance sociale et d’augmenter les capacités au cours du programme de recherche.

Coronavirus – mer.2 déc.2020 / PA Wire

À Sheffield, après les premiers jours, il passera à 50% de sa capacité actuelle, puis passera à 100% de sa capacité d’environ 1 000 au cours des 17 jours du tournoi.

La finale de la FA Cup à Wembley le 15 mai verra 21 000 personnes présentes.

D’autres événements, tels que ceux qui se déroulent au Circus Nightclub de Liverpool le 30 avril, n’auront pas de mesures de distanciation sociale en place, mais fonctionneront à capacité réduite.

Mais avant d’assister à l’un des événements, les spectateurs devront être testés négatifs pour le coronavirus lors d’un test de flux latéral (LFT) – supervisé si possible – effectué au cours des 36 heures précédentes.

Et après avoir assisté à l’occasion, ils seront invités à effectuer un test PCR sur écouvillon de coronavirus.

Le professeur Iain Buchan, doyen exécutif de l’Institut de la santé des populations, président de la santé publique et de l’informatique clinique, Faculté de la santé et des sciences de la vie, Université de Liverpool, a expliqué que seuls ceux qui consentent à participer à l’étude pourront y assister.

Expliquant le processus, il a dit: «Alors que va-t-il se passer? Vous verrez une publicité pour l’événement via certains médias.

«Lors des événements de Liverpool, nous avons fait en sorte que les personnes qui consultent ces publicités se rendent immédiatement sur le site qui explique le programme de recherche d’événements, où elles donneront leur consentement si elles souhaitent aller plus loin, le consentement sera enregistré, les gens seront informés ce qu’on leur demandera probablement.

«Et ils commenceront à parcourir des questionnaires en ligne.

«Cela leur donnera un jeton pour ensuite réserver un billet et une partie de l’activation de votre billet fera ensuite l’objet d’un test dans les 36 heures avant l’événement.

«Les gens peuvent également recevoir des SMS par téléphone, pour dire« avez-vous des symptômes le jour de l’événement et si oui, vous ne devriez pas y aller ».

«Cinq jours après l’événement, les personnes qui ont participé à cette étude de recherche seront invitées à prendre un tampon dans le nez à la maison, et on leur posera également les questions qui seront probablement déclenchées par SMS.

«Cela variera entre les différents événements, mais il s’agit là d’une réflexion éthique à travers un programme minutieux dirigé par la science que nous poursuivrons.»

Graphiques SANTÉ Coronavirus / PA

Le professeur Buchan a déclaré que de nombreux événements seraient plus sûrs que le mixage dans d’autres contextes, car les gens auront été testés au préalable et encouragés à limiter leur contact avec les autres avant et après.

Il a ajouté que les services de santé publique locaux recevront très rapidement des données sur toute épidémie potentielle et pourront les retracer et les contenir.

Le risque équivaut à «environ une personne sur plusieurs milliers» et basé sur les taux d’infection de base actuels «ce qui est probablement assez rare», a expliqué le professeur Buchan.

Il a poursuivi: «La principale chose que nous voulons faire est de nous assurer que ces mécanismes sont en place, donc si les taux augmentent, par exemple en juillet, nous avons un filet de sécurité très, très efficace, et nous pouvons décider si ou ne pas aller de l’avant avec des événements particuliers, varier l’espacement, le choix des sites pour autoriser davantage de sites extérieurs avec beaucoup d’air frais.

Les sites participant au programme testeront des paramètres spécifiques pour collecter des preuves et des meilleures pratiques.

Le programme explorera comment différentes approches de la distanciation sociale, de la ventilation et des protocoles de test à l’entrée pourraient faciliter l’ouverture et maximiser la participation dans ces secteurs à l’avenir.

Les résultats seront utilisés pour fournir des données scientifiques clés et des recherches sur la manière dont les événements de petite et de grande envergure pourraient rouvrir en toute sécurité conformément à la feuille de route pour sortir du verrouillage – en particulier la quatrième étape qui doit commencer au plus tôt le 21 juin.

Dans le cadre du programme, la certification du statut Covid sera également testée.