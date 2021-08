Les fans sont de retour, le héros de Liverpool Virgil van Dijk revient, des transferts incroyables comme Jadon Sancho et Jack Grealish

Le football de Premier League est de retour et ici, à talkSPORT, nous ne pourrions être plus excités.

Cela ne fait peut-être que 33 jours depuis la fin de l’Euro 2020, mais maintenant le spectacle principal est de retour en ville – et il va plus grand que jamais.

Leicester peut-il revenir dans le top quatre cette saison ?

Grâce à un été de transferts énormes, de drames et de controverses, nous avons toute une série de nouveaux scénarios et de vieux classiques, prêts à alimenter une saison d’action sensationnelle.

Des superstars comme Raphael Varane et Jadon Sancho rejoignant Manchester United verront leur tentative de remporter un 21e titre passer à la vitesse supérieure.

Le premier homme britannique de 100 millions de livres sterling, Jack Grealish, tentera de prouver qu’il en valait la peine, bien qu’avec des mollets aussi forts, vous vous attendriez à ce qu’il soit capable de porter le poids sur ses épaules.

Et Harry Kane, où qu’il joue le 1er septembre, aura tous les yeux rivés sur lui après ses escapades estivales. Mais de quoi d’autre sommes-nous excités ?

Sancho est désormais un joueur de Manchester United et prêt à avoir un impact en Premier League

Tottenham peut-il prospérer avec la combinaison de Heung-Min Son et Dele Alli ? Les fans sont de retour !

Le rugissement de la foule, les chansons hilarantes, les coups durs et le moment de silence entre le ballon qui frappe le fond du filet et les acclamations pour le but.

Embrasser des inconnus, des déclarations d’amour et une tarte et une pinte à mi-temps – vous ne pouvez pas le battre.

Tout nous a tellement manqué et ce week-end, vous êtes tous de retour à votre place – alors faites la plus grosse raquette possible, ça sonnera bien en direct sur talkSPORT.

Et il n’y a pas que les supporters qui aiment être autorisés à retourner dans les stades, les footballeurs sur le terrain sont impatients aussi.

La star de Southampton, Theo Walcott, a déclaré à talkSPORT: «Je sens que ça va être une saison très excitante, d’autant plus que les fans sont de retour et je pense que c’est ce dont le football avait besoin et c’est ce dont j’avais besoin aussi.

« Le football n’est pas le même sans eux. Honnêtement, vous demandez à n’importe quel joueur, c’est tellement étrange de jouer sans fans. Je suis tellement content que nous les ayons récupérés maintenant.

Les arénas à travers le pays seront désormais à pleine capacité et ce sera un spectacle glorieux De nouvelles recrues incroyables

Oubliez ce gars Lionel Messi, nous avons d’énormes superstars en Premier League et maintenant plus des meilleurs du monde les rejoignent.

L’accord de record britannique de Grealish est le plus important de l’été, mais n’oublions pas d’autres mouvements brillants.

Sancho et Varane sont deux grands talents et seront formidables à regarder à Old Trafford, tandis qu’Arsenal, Liverpool et Tottenham ont décroché les meilleurs jeunes défenseurs centraux à Ben White, Ibrahima Konate et Cristian Romero, respectivement.

Aston Villa, cependant, est à surveiller après le prêt de Leon Bailey, Emi Buendia, Danny Ings et Axel Tuanzebe.

Grealish est le nouvel homme principal de Man City – et il est juste de dire qu’il a l’air bien dans le nouveau kit VAR change

Écoutez, c’est un mal nécessaire mais ça va beaucoup mieux cette saison. Fais nous confiance.

Plus important encore, nous pouvons nous attendre à ce que moins de buts soient marqués.

“Sur le hors-jeu marginal, nous avons maintenant effectivement réintroduit le bénéfice du doute pour le joueur attaquant”, a déclaré le chef de PGMOL, Mike Riley. « Là où nous avons une décision de hors-jeu très proche, nous continuons à suivre le même processus que nous avons suivi la saison dernière avec les lignes à un pixel ; nous mettrons ensuite les lignes de diffusion les plus épaisses, et lorsqu’elles se chevauchent, ces situations seront désormais considérées comme de côté.

«Ce que nous rendons au jeu, ce sont 20 buts que nous aurions refusé la saison dernière en utilisant un examen assez médico-légal. Ce sont donc les ongles des orteils, le nez des joueurs qui sont hors-jeu ; ils ont peut-être été hors-jeu la saison dernière, mais ils ne le seront pas la saison prochaine.

Patrick Bamford sera ravi des changements de retour de Raul Jimenez

L’avant-centre mexicain a été un ajout incroyable à la Premier League depuis son arrivée en 2018 et il a des admirateurs à travers le pays.

La fracture du crâne de fin de saison qu’il a subie la saison dernière contre Arsenal en novembre 2020 a vu une vague de bons vœux.

Maintenant, cependant, il est de retour – avec un bandeau qui a une plaque métallique protégeant le site de fracture – et ce sera formidable de le revoir sur le terrain.

Le nouveau patron Bruno Lage connaît déjà sa qualité.

« Il peut tout faire, dit-il. « C’était une grosse surprise. Cela a été un long processus pour lui; Je viens juste d’arriver à la fin. Je sens qu’il est prêt. Il est sur de lui.”

Il n’y aura pas de buteur plus populaire cette saison s’il marque à son retour contre Leicester.

.

Le retour de Jimenez au football de Premier League est le bienvenu Virgil van Dijk est de retour

En parlant de retours, la cheville ouvrière de la défense de Liverpool est prête et impatiente de jouer pour Jurgen Klopp.

Une blessure cruelle la saison dernière ne l’a vu faire que huit apparitions dans toutes les compétitions.

Il a même raté l’Euro 2020 alors qu’il se concentrait sur la préparation de la nouvelle campagne avec les Reds, qui débute samedi soir contre Norwich City, en direct sur talkSPORT.

Van Dijk a été nommé meilleur joueur de Premier League en 2019/20 et Liverpool, et la division, est mieux pour le faire revenir.

Les attentes devront être gérées mais il ne fait aucun doute qu’il améliorera la défense des Reds, tandis que sa capacité sur le ballon et la sécurité qu’il fournit renforceront également leur attaque.

.

Van Dijk, comme Jimenez, sera de retour à l’action ce week-end Wonderkids

Harvey Elliott de Liverpool a fait des vagues en pré-saison et nous sommes ravis de voir ce qu’il peut offrir aux Reds cette campagne.

L’ailier droit a été prêté avec Blackburn dans le championnat la saison dernière et a passé un moment impressionnant.

Oliver Skipp de Tottenham a connu une période similaire avec Norwich, vainqueur du titre de deuxième niveau, et il pourrait être un habitué de leur milieu de terrain ce trimestre.

Pendant ce temps, après le spectacle exceptionnel de Billy Gilmour pour l’Écosse contre l’Angleterre à l’Euro 2020, il semble qu’ils aient échangé une starlette de prêt contre une autre ce trimestre.

Et il y en a beaucoup plus dans la division prêts à nous faire vibrer aussi.

.

Gilmour a dirigé le milieu de terrain contre les Three Lions et sera désormais un habitué de la Premier League La course au titre

Cela pourrait être la bataille la plus excitante depuis des années, car les principaux prétendants dépensent gros sur le marché des transferts.

Manchester City a confortablement remporté le trophée la dernière fois et a renforcé une équipe déjà formidable en faisant venir Grealish.

Chelsea pourrait sans doute être l’équipe qui défiera le mieux City, ils ont battu Pep Guardiola en finale de la Ligue des champions la saison dernière et sont sur le point d’annoncer le retour de Romelu Lukaku de l’Inter Milan.

Sous Ole Gunnar Solskjaer, la reconstruction de Man United est presque terminée après avoir fait venir l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho et le défenseur du Real Madrid Raphael Varane.

Pendant ce temps, Liverpool a sans doute été le plus silencieux dans la fenêtre jusqu’à présent, n’ayant fait venir que Ibrahima Konate du RB Leipzig. Cela étant dit, le retour de Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip en défense renforcera sans aucun doute leurs chances de récupérer la couronne.

Ça va être une course folle, nous en sommes sûrs.

Quelqu’un peut-il empêcher Guardiola de conserver le titre avec Man City? Mike Doyen

Le meilleur arbitre est entré dans la phase de plaisanterie de sa carrière et nous sommes là pour ça.

Après avoir brandi plus d’un siècle de cartons rouges, l’arbitre emblématique n’a jamais regardé en arrière depuis le limogeage de Nobby Solano en 2001 et il est de retour pour une autre campagne de haut niveau.

N’ayant jamais peur d’occuper le devant de la scène, nous avons hâte qu’une autre saison de Dean se propulse sous les projecteurs sans aucune raison.

Des gestes de décision massivement exagérés à la prise de conscience de qui que ce soit, un mélange de rires et de fureur est garanti avec le responsable de 53 ans.

Ne change jamais, Mike.

Dean officie en Premier League depuis plus de deux décennies

